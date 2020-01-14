Сольный концерт оперной дивы Марии Гулегиной состоится 1 февраля на сцене Большого театра

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сольный концерт Марии Гулегиной состоится 1 февраля на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

"Лучшая Тоска своего времени", "сопрано с вердиевской музыкой в крови", "вокальное чудо" - этими и другими подобными эпитетами щедро награждает Марию Гулегину пресса. График выступлений одной из величайших певиц мира расписан на несколько лет вперед. Но она нашла время, чтобы приехать в Минск", - сказали в театре.

Профессиональная карьера оперной дивы началась в Большом театре Беларуси. Но совсем скоро она дебютировала в "Ла Скала". Далее к ногам Марии Гулегиной пали "Метрополитен Опера", "Ковент-Гарден", Театр "Лисео", Венская опера и другие крупнейшие оперные площадки Европы, Америки и Азии. Удивительной красоты голос певицы, ее незаурядные актерские способности сделали ее желанной гостьей на самых знаменитых сценах театров мира.

В репертуаре певицы - главные партии в операх "Аида", "Манон Леско", "Норма", "Федора", "Турандот", "Адриенна Лекуврер", партии Абигайль в "Набукко", Леди Макбет в "Макбете", Виолетты в "Травиате", Леоноры в "Трубадуре" и "Силе судьбы", Эльвиры в "Эрнани", Елизаветы в "Дон Карлосе" и многие другие. Ее партнерами по сцене были Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Лео Нуччи, Ренато Брюсон, Хосе Кура и Сэмюэль Рейми. Она участвовала в постановках под руководством маэстро Риккардо Мути и Джанандреа Гаваццени, Джеймса Ливайна и Клаудио Аббадо, Валерия Гергиева и Фабио Луизи.

Мария Гулегина - лауреат многочисленных премий и наград, включая премию за дебют на сцене Арена ди Верона, премию им. В. Беллини, премию города Милан "За развитие оперного искусства в мире". Певица также удостоена золотой медали Марии Дзамбони и золотой медали фестиваля в Осаке. Мария Гулегина является почетным членом Международного паралимпийского комитета и послом доброй воли ЮНИСЕФ.-0-