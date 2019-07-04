Сольный стендап-концерт Ильи Соболева в Минске!

ДК МАЗ
2 ноября, 19:00
Живая импровизация со зрителями, актуальные шутки о наболевшем и бомбическое настроение – это то, чем Илья Соболев по праву заслужил звание одного из самых смешных комиков России. Когда говорят о современном юморе в России, то его имя – это одно из первых, приходящих на ум.
В 2018 году Илья вышел за рамки телевизора и покорил YouTube. На его канале уже более 850 тысяч подписчиков, а видео комика постоянно находится в топах, ведь ролики собирают по 3 миллиона просмотров.
Юмор Ильи Соболева – это комедия для широкой аудитории. Это импровизация, покоряющая своей неожиданностью и уникальностью. Это рассуждения, где каждый может узнать себя и посмеяться вместе с комиком.
Резидент Comedy Club, популярный блогер на You Tube, ведущий и участник всем известных шоу на телеканале ТНТ, крутой импровизатор и талантливый юморист - Илья Соболев с большим концертом в Минске!
Билеты в кассах города и на сайтах:
Вход на мероприятие: 18+
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