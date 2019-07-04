Сольный стендап-концерт Ильи Соболева в Минске!

ДК МАЗ

2 ноября, 19:00

Живая импровизация со зрителями, актуальные шутки о наболевшем и бомбическое настроение – это то, чем Илья Соболев по праву заслужил звание одного из самых смешных комиков России. Когда говорят о современном юморе в России, то его имя – это одно из первых, приходящих на ум.

В 2018 году Илья вышел за рамки телевизора и покорил YouTube. На его канале уже более 850 тысяч подписчиков, а видео комика постоянно находится в топах, ведь ролики собирают по 3 миллиона просмотров.

Юмор Ильи Соболева – это комедия для широкой аудитории. Это импровизация, покоряющая своей неожиданностью и уникальностью. Это рассуждения, где каждый может узнать себя и посмеяться вместе с комиком.

Резидент Comedy Club, популярный блогер на You Tube, ведущий и участник всем известных шоу на телеканале ТНТ, крутой импровизатор и талантливый юморист - Илья Соболев с большим концертом в Минске!

Билеты в кассах города и на сайтах: www.ticketpro.by и www.kvitki.by

Вход на мероприятие: 18+

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