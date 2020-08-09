Солодуха: в родной стране везде поет душа

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В родной стране везде поет душа, заявил в эфире ОНТ заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха, сообщает БЕЛТА.
"Везде в родной стране поет душа, особенно сегодня", - сказал Александр Солодуха.
Отвечая на вопрос корреспондентов, какой из белорусских регионов ему наиболее близок, певец сказал, что таких мест несколько. "Это Барановичи - родина моего отца. Я там вчера пел. И Копыль - родина мамы. Это такие самые близкие сердцу и душе регионы нашей страны", - отметил исполнитель.
Александр Солодуха рассказал, что проголосовал досрочно. "Несколько дней назад я, моя жена Наташа, наша дочь Варварушка и внук Даниил пришли на избирательный участок и отдали свой голос за сильного, яркого кандидата. И как я говорю на всех своих концертах, друзья, придите на избирательные участки, сделайте свой выбор и пусть победит сильнейший", - добавил он.-0-