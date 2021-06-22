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22 июня 2021, 13:22

Сорок первый завещано помнить: экспозиция событий начала войны открылась в Минске

Фото из архива
Фото из архива

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Сорок первый: Образы войны и мира" открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выставка посвящена памяти всех, кто вступил в первый, а для многих и последний бой. Памяти тех людей, которые как могли сдерживали ошеломляющий натиск врага, которые погибли, попали в плен или до сих пор считаются пропавшими без вести. Они познали всю горечь поражения, отступления, но все-таки уже тогда, летом 1941 года, проложили путь к Рейхстагу", - сказала заведующая отделом военно-фронтовой истории Светлана Прибыш.

На основе фондовых материалов музея временная экспозиция отражает события начала войны в отдельных темах и образах. Это образы как еще мирной, довоенной жизни или жизни в советском тылу, так и связанные с боевыми действиями.

Открывает экспозицию раздел, названием которого стала стихотворная строка Константина Симонова "Тот самый длинный день в году". Воспоминания о первых часах и днях войны, хранящиеся в фондах музея, стали доступны посетителям выставки. "Они могут прочитать слова бывшего коменданта Минска Федора Багреева или Александра Бобкова, который пятилетним ребенком встретил войну в Брестской крепости и в считанные часы потерял всю семью", - рассказала Светлана Прибыш.

Следующий раздел "Ополченцы 41-го" рассказывает об участниках народного ополчения, в ряды которого летом 1941 года в восточных районах Беларуси вступили 33 тыс. человек, а еще 13 тыс. - в истребительные батальоны. "В экспозиции представлены рубашка, полевая сумка и бинокль одного из создателей Гомельского полка народного ополчения, а впоследствии комиссара партизанского отряда "Большевик" Емельяна Барыкина", - добавила завотделом.

Раздел "Горечь первых боев" отразил трагедию начального этапа войны: отступление с тяжелыми боями, погибшие, пропавшие без вести, пленные. 22 июня 1941 года тысячи немецких орудий открыли огонь по советским заставам, оборонительным укреплениям, районам расположения частей и соединений Красной армии. Военные действия начались в крайне невыгодных для советских войск условиях. И тем не менее бои с самого начала носили затяжной и ожесточенный характер. На выставке можно увидеть материал музея истории ВОВ, раскрывающий моменты подготовки врага к нападению и непосредственно эпизоды первых боев. Свои фотодокументальные материалы для экспозиции передал и мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Среди них фотопортреты участников обороны Брестской крепости, сюжетные снимки и документы 45-й немецкой пехотной дивизии, штурмовавшей крепость.

"Предметы одежды, военной амуниции, оружия и фотодокументов позволяют представить врага и заглянуть в его лицо, как заглянули бойцы и командиры Красной армии в далеком 1941 году. На этих фотографиях специально крупным планом представлены лица немецких солдат. Мы смотрим на них и видим самоуверенное выражение лица, но где-то вместе тем есть растерянность и страх. Ведь в ходе уже первых боев, несмотря на поражения и отступление, урон был нанесен и врагу", - подчеркнула Светлана Прибыш.

Довоенные семейные фотографии составили основу раздела "Живые и мертвые". "Это семейные молодые пары, которые недавно создали семьи, родители с детьми, братья и сестры. Но все люди на этих снимках четко поделены на живых и мертвых: кто-то пережил войну, а кому-то не удалось. На фотографиях они еще ничего не знают, но война уже все за них решила, для всех определила судьбу", - продолжила заведующая.

Посетители могут здесь увидеть победную гимнастерку Любы Курцер, которая добровольцем ушла на войну и была санинструктором. "Когда война закончилась, Люба очень волновалась, что у нее нет никакой приличной одежды. И вот тогда в части хозяйственные службы решили пошить всем женщинам новые гимнастерки. Если внимательно к ней присмотреться, то можно увидеть, что скроена она из каких-то кусков и остатков, ведь ничего тогда не хватало", - обратила внимание Светлана Прибыш.

"Рядом представлена форма советского солдата. Тут же в витрине видна фотография Георгия Лозыченко. Ему 100 лет, и он живет в Минске. В этом году он передал в музей свои материалы, в том числе командировочное удостоверение, которое представлено в экспозиции", - сказала заведующая.

Большая коллекция карманных, наручных, настенных часов расположилась в разделе под названием "Час мужества пробил на наших часах". "Они отсчитывали своим владельцам время, как мирное, счастливое, так и военное. Все экспонаты прошли войну вместе со своими владельцами. Представлены в экспозиции также часы, принадлежавшие гражданским людям. Например, большие настенные часы висели в доме у подпольщицы", - подчеркнула Светлана Прибыш.

Раздел "Жизнь в эвакуации глазами детей" воспоминаниями и дневниковыми записями повествует о жизни эвакуированного на восток населения. "Конечно, они не знали таких тягот, как дети, которые оказались на оккупированной территории, но тоже хлебнули горя. Например, Всеволод Логойский передал в музей свой дневник, главный герой которого голод", - отметила заведующая.

Среди экспонатов этого раздела можно увидеть и детские игрушки. "Мы представляем игрушечный пистолет-пулемет, который подарил Анатолию Гончарову отец. Его ранило, и после излечения он служил в Баку, где и приобрел игрушку. Этот пистолет передавался в семье из поколения в поколение", - добавила Светлана Прибыш.

Истории любви, пронесенной через всю войну и жизнь, истории семей, созданных в годы войны, истории расставаний и встреч нашли свое место в разделе "Жди меня". "Названием стала строчка Константина Симонова из одноименного стихотворения, которое он посвятил своей жене актрисе Валентине Серовой. Эти великолепные строки были важны всем и каждому, кто воевал или ждал любимых с войны. В экспозиции есть открытка со стихотворением и нотами к нему", - рассказала заведующая.

Завершает выставку раздел "Сорок первый: завещано помнить", который посвящен памяти о далеких и трагических событиях 1941 года. "Здесь можно увидеть отчеты сотрудников музея истории ВОВ о командировках, куда они ездили собирать различные материалы о войне. Например, из Брестской крепости они привезли фрагмент стены с патриотической надписью. Здесь же расположены различные материалы, найденные поисковыми группами. А когда шли последние приготовления к открытию выставки, в музей поступил новый экспонат - разбитый котелок с надписью "...41. 22 июня", - заключила Светлана Прибыш.-0-

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