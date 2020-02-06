Сотрудничество Беларуси и России в сфере музейного книгоиздания обсудят в Минске

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческая встреча музейных специалистов Беларуси и России на тему музейного книгоиздания пройдет сегодня в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Минской международной книжной выставки-ярмарки.

Во время мероприятия состоится презентация проекта "Музейная линия" Московской международной книжной ярмарки. Также предполагается обсуждение перспектив подписания соглашения о двустороннем сотрудничестве между белорусскими музеями и проектом "Музейная линия".

Проект впервые представляется в Беларуси во время участия России в XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Он знакомит широкую публику и специалистов c книгами по классическому и современному искусству, дизайну, моде, архитектуре, фотографии, искусству театра и кино, а также с книгами по искусству и смежным дисциплинам для детей, изданными ведущими музеями и издательствами, специализирующимися на этих направлениях.

"Музейная линия" уже несколько лет формирует одну из специальных тематических площадок книжного фестиваля "Красная площадь", представляя не только музейные издания и сувениры, но и афиши самых значимых выставок и анонсы наиболее ярких музейных событий. Программа традиционно включает презентации выставочных и издательских проектов музеев, лекции, дискуссии, встречи с художниками и кураторами, кинопоказы, мастер-классы для детей и их родителей, музейные образовательные проекты.

В книжной коллекции и программе, представленной "Музейной линией" на форуме в Минске, звучат имена всемирно известных художников, чьи жизнь, школа, творчество неразрывно связаны с Беларусью. Так, например, в экспозиции будет представлен красочный альбом, посвященный творчеству Казимира Малевича, из коллекции изданий Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина покажет объемный каталог, изданный к юбилейной выставке Льва Бакста. Среди книг Государственной Третьяковской галереи займет достойное место красочное издание для детей "Цветы и плоды. Путешествие в картину". Материал для книги, созданной Светланой Усачевой на основе произведений Ивана Хруцкого, был предоставлен Национальным художественным музеем Беларуси.-0-