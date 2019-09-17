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17 сентября 2019, 13:58

Сотрудничество стран СНГ в сфере культуры обсудят в Душанбе

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет в Душанбе 18-19 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня встречи - пятнадцать пунктов. Члены совета заслушают доклад о государственной культурной политике Таджикистана, обсудят проект Основных мероприятий сотрудничества стран СНГ в области культуры на 2021-2025 годы, который включает более 100 международных и национальных акций по разным направлениям взаимодействия. Это, в частности, сохранение и использование памятников историко-культурного наследия, музейное дело, библиотечная сфера, театрально-концертная деятельность, изобразительное искусство, книгоиздание и информационная деятельность, музыка и кино.

Участники встречи подведут итоги Года культуры в Содружестве и участия стран в проведении мероприятий, посвященных Году книги в СНГ. На заседании предполагается согласовать примерный график экспонирования передвижной выставки художественных книг современных авторов государств Содружества "Читаем вместе - познаем друг друга".

Планируется обсудить сотрудничество в области музейного дела, участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание будет уделено проекту Музея Победы - "Территория Победы", стартовавшему в России в 2017 году. Он направлен на создание общего музейного пространства в военно-исторической сфере, сохранение связи поколений, патриотическое воспитание молодежи. Проект объединил региональные и муниципальные, частные и школьные музеи и в настоящее время активно развивается в 75 субъектах России.

В ноябре 2018 года на VII Санкт-Петербургском культурном форуме Музей Победы подписал соглашения о сотрудничестве и партнерстве с ключевыми музеями стран СНГ. В их числе - Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". В августе это года к проекту присоединился Государственный мемориальный комплекс "Хатынь".

На заседании планируется рассмотреть также реализацию межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", деятельность базовых организаций стран СНГ по сотрудничеству в области музыкально-театрального дела и профессионального образования по направлению кино.

Участники встречи также намерены обсудить предложение узбекской стороны о создании виртуального музея культурного наследия государств Содружества. Цель проекта - популяризация культурного наследия стран СНГ, привлечение внимания общественности (в том числе образовательных и культурных организаций, СМИ) к истории, а также предоставление широкого доступа к материалам и документам по истории. Музей сможет объединить материальное и нематериальное культурное наследие стран СНГ на единой платформе в интернете, где будут представлены наиболее интересные объекты культурного наследия.

Кроме того, члены совета рассмотрят вопросы, касающиеся проведения международной выставки Art Expo, популяризации культурного наследия в информационном пространстве, проведения молодежных Дельфийских игр государств СНГ и Молодежного культурного форума.

Совет по культурному сотрудничеству был создан в 1995 году. Его работа направлена на дальнейшее взаимодействие стран в гуманитарно-культурной сфере, формирование общего гуманитарного пространства, укрепление духовно-нравственных основ общества, поиск новых форм и механизмов сотрудничества, включая проведение совместных форумов, конференций, театральных, музыкальных и кинофестивалей, разработку проектов многосторонних международных договоров и комплексных программ. В состав совета входят министры культуры всех одиннадцати стран Содружества.-0-

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