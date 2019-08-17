Совместная выставка белорусских и немецких фотографов пройдет в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Минск - Ганновер" откроется в арт-гостиной "Высокое место" 21 августа, сообщили БЕЛТА в Музее истории Минска.

"В экспозиции будут представлены работы фотоклубов двух городов: "Мiнск" и BSW-fotogruppe Hannover, - рассказали в музее. - Участники белорусского и немецкого клубов год назад провели в Ганновере совместную выставку фото Leben in Minsk. Leben in Hannover ("Жизнь в Минске. Жизнь в Ганновере"), из которой немцы узнали немало нового о Беларуси и ее столице. Оказалось, что фотографы двух стран чрезвычайно близки, и всем понятен и интересен язык творчества без перевода. А сейчас состоится ответный визит".

Выставка "Минск - Ганновер" будет работать по 1 сентября.-0-