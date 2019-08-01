Совместный проект художника, режиссера и фотографа откроет минчанам тайны большого города

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси готовит совместный проект художника, режиссера и фотографа - выставку "Городские контрасты", открытие которой запланировано на 22 августа в галерее "Панорама", рассказали БЕЛТА в библиотеке.

Три совершенно разных автора - фотографа, художника и режиссера - объединит абстрактная фотография на выставке "Городские контрасты". Все они подсмотрели маленькие тайны большого города и хотят поделиться ими.

"Фотоработы художницы Ирины Кузнецовой из цикла "Урбанизация" настраивают на философские размышления. Серия фотографий "Метрополия" (об идеальном по архитектуре городе, который построили пчелы) и работы из цикла "Цветной лед" видеохудожника и режиссера Алексея Кузнецова выделяется образностью и экспериментальным видением, - рассказали в библиотеке. - А тонкие, поэтические фотозарисовки Елены Донбровой "Дорога к небу", "Время", "Тайная жизнь звезд" удивят полутенями и полуфразами, потому что похожи на загадки, отгадать которые смогут только зрители, наделенные фантазией и чувством внутренней гармонии". "Городские контрасты" - фотофантазии и фоторассуждения, разделить которые мы и приглашаем посетителей галереи".

Проект будет экспонироваться до начала октября.

Ирина Кузнецова - член Белорусского союза художников и Белорусского союза дизайнеров. Участвует в республиканских и международных выставках более 40 лет. Занимается витражом, художественным стеклом, абстрактной живописью, компьютерной графикой, фотографией. Была куратором детских международных пленэров, молодежных симпозиумов, групповых концептуальных проектов.

Елена Донброва - член Белорусского общественного объединения фотографов и Белорусского союза дизайнеров, победитель многих международных проектов и конкурсов фотографии. Ее работы выделяются простотой и графичностью.

Алексей Кузнецов - член Белорусского общественного объединения фотографов, режиссер авторских фильмов The Farside, "Фестиваль в Сан-Мауро", которые были представлены в этом году проектом "Свое кино", участник международных фотовыставок.-0-