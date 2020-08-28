Современное австрийское изобразительное искусство представят на выставке в Минске

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка современного искусства "Музыка и свет" откроется 4 сентября в Национальном центре современных искусств Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщила куратор выставки Елена Цагельская.

В экспозиции примут участие 14 австрийских и 11 белорусских художников. Все авторы из Австрии будут представлены в Беларуси впервые, и только известный художник Альберт Хоффман уже посещал Минск с персональной выставкой. "Темой проекта стала любовь к музыке. Некоторые работы созданы специально для этой экспозиции. Куратор с австрийской стороны Хуберт Турнхофер считает значимым фактором, что большинство авторов - женщины", - рассказали в НЦСИ.

Благодаря картинам посетители смогут "услышать" музыку самых разных композиторов, а также увидеть живописные произведения в стиле абстрактного экспрессионизма, символизма, фантастического реализма. Кроме того, будет представлена графика, арт-объекты и видео-арт. "Можно сказать, что экспозиция получилась драматичной, как симфония, как сама наша жизнь", - отметила куратор.

"Способность, которая позволяет воспринимать музыку в цвете, - редкий дар. Сложно передать, что рождает в наших сердцах та или иная мелодия. В представленных в экспозиции работах звуковые и визуальные образы объединяются в новую стихию, по закону синергии представляющую собой нечто большее, чем сумма частей. Искусство зримой музыки заразительно своим воодушевлением, яркими образами, глубокими чувствами, затрагивающими лучшие струны души", - сказала Елена Цагельская.

По ее словам, выставка "Музыка и свет" - это общая мечта об "исцелении" планеты, напоминание о том важном, что объединяет людей во всем мире. "Надежда на лучшее будущее близка сердцам и австрийцев, и белорусов. Экспозиция открывает неожиданный, интересный мир взаимодействия двух культур", - заключила она.

Выставка продлится по 1 ноября. Проект организован при поддержке Посольства Австрии в Беларуси.-0-