Современное детское кино должно заставлять зрителя думать - Суарес

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современное детское кино должно заставлять зрителя думать, заявила сегодня журналистам председатель жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" фестивальный отборщик и основательница аргентинской компании по созданию детских фильмов Animachicos Клара Суарес, передает корреспондент БЕЛТА.

"В основном детские фильмы делают смешными, а детям нужно давать возможность подумать. Взрослые не всегда учитывают, что они могут мыслить, чувствовать очень глубоко и тонко. На мой взгляд, в детском кино это не всегда отражено", - отметила Клара Суарес.

По ее словам, самое главное при создании фильмов для детей - учитывать восприятие юного зрителя. "Здесь нет единого подхода. Очень тяжело сделать кино для всей семьи, чтобы картина была интересна не только детям, но и взрослым. Но к этому надо стремиться", - подчеркнула председатель жюри.

Старт конкурсу фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2019" дан сегодня в минском кинотеатре "Пионер". Лентой открытия стала немецкая картина Кати Бенрат "Рокка меняет мир".

Фильм "Рокка меняет мир" откроет "Лістападзік-2019" "Трогательная история оптимистичной девочки, которая всеми силами пытается доказать, что даже ребенок способен изменить мир, уже была признана лучшей картиной для детей на кинофестивалях в Германии, Италии и Чехии", - рассказали в пресс-центре фестиваля.

Всего в программе представлено восемь картин. В их числе "Булбул может петь" (Рима Дас, Индия), "Колония" (Женевьева Дюлюд-Де Селль, Канада), "Малыш Санджи" (Чжан Годун, Китай), "Мое невероятное лето с Тесс" (Стивен Ваутерлод, Нидерладны, Германия), "Неуравновешенная" (Мартин Лунд, Норвегия), "Чускит" (Прийя Рамасуббан, Индия) и "Альфонс Циттербаке - отсчет пошел" (Марк Шлихтер, Германия, фильм вне конкурса). Показы пройдут по 5 ноября в кинотеатре "Пионер".-0-