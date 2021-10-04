Современное европейское искусство: НЦСИ представил избранные произведения художников разных стран

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избранные произведения музейного собрания НЦСИ, подаренные художниками из зарубежных стран, презентовали на выставке "Сучаснае еўрапейскае мастацтва" в Национальном центре современных искусств, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Проект объединил творческие высказывания 12 художников из Германии, Италии, Латвии, Нидерландов, России и Швеции, чьи работы уже ранее экспонировались в НЦСИ.

"Немецкий художник Кирус Авербек в 2004 году подарил нам сразу 18 произведений из философской серии "Страсть", которые можно вновь увидеть в центре. Настоящая гордость музейной коллекции - графическое произведение "Икар" известного итальянского скульптора Массимо Гьотти, персональная выставка которого проходила в Минске почти 20 лет назад", - рассказали организаторы.

В НЦСИ также можно увидеть серию картин "Вселенная быстро сгоревших псов" российского художника-изобретателя Сергея Катрана, который в 2017 году представлял свой проект на Венецианской биеннале, а в 2018-м - персональную выставку "Секретная зона". В экспозицию вошел и визуальный дневник латвийского художника Мариса Чачки. "Это картины-рассказы, которые иллюстрируют не события, а опыт. Они абстрактно описывают человека и произошедшую беседу. Зрителям предлагается рассказ о людях, симбиозе диалогов и опыта. Через внутренние переживания художника и призму восприятия реальности зрителям открывается возможность наблюдать, а не читать эти повествования", - отметили в НЦСИ.

"Помимо этого, гости увидят портрет Дэвида Хокни, который написал итальянский художник Гаспар Манас. Среди представленных объектов есть даже стеклянные "облака" художницы и преподавательницы из Латвии Иниты Эмане", - добавили в НЦСИ.

Свои работы также презентовали белорусские мастера, работающие за границей. Один из них - Александр Саливончик, уже много лет живущий в Германии. "В 2019 году в Минске проходила его выставка Straßenbahn 11, на которой представили портреты бездомных Франкфурта-на-Майне. Еще одна картина из экспозиции принадлежит Людмиле Тардоф-Кальмаевой. Художница живет в Нидерландах, и ее насыщенная символами работа посвящена жизни на новом месте, а также личным переживаниям от переезда из Беларуси", - поделились организаторы.

Одно из последних пополнений фонда - абстрактные композиции из серии "Линии Вселенной" российского художника Антона Кетова.

Экспозиция продлится по 31 октября.-0-