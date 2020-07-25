Современную женщину обогащают духовность и культура - директор музея

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культура и духовность обогащают современную женщину, а творческие встречи, изучение искусства и литературы позволяют ей расти профессионально и добиваться успехов во всех сферах жизни. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала директор Музея истории города Минска Галина Ладисова, которая стала одной из победительниц конкурса "Женщина года - 2019" в номинации "Духовность и культура".

"Очень люблю свою работу, для меня она в радость, ведь это часть моей жизни, - поделилась Галина Ладисова. - Считаю, что музей - это то самое место, где духовность и культура соединены в наивысшей степени. Именно это обогащает современную женщину. Хотелось бы, чтобы она имела как можно больше возможностей и желание посещать музеи, творческие встречи, интересоваться литературой и искусством. Это помогает состояться женщине и в профессии, и в жизни в целом".

Свою профессиональную деятельность в сфере культуры директор музея начала в 1985 году. Она получила два образования: первое - педагогическое, второе - культурологическое. Любовь к экскурсиям, путешествиям, знакомству с артефактами пришла к ней еще во время учебы. На выбор профессии в том числе оказала влияние и малая родина - Полоцк, который считается колыбелью белорусской культуры. В ее профессиональной биографии Галины Ладисовой - опыт работы в Софийском соборе, участие в создании Музея белорусского книгопечатания.

"В большей степени по работе мне приходится контактировать с женщинами, ведь в основном музейные коллективы - это женские коллективы. Среди творческих людей немало представительниц прекрасного пола. Несомненно, моя награда - это общая заслуга всех моих коллег, - утверждает руководитель музея. - Считаю, что мне с ними повезло. В 2010 году, когда наш музей открылся, нас было немного - буквально пять человек. Это были молодые коллеги, которые только закончили университет. Общими усилиями мы выстраивали музейное пространство, которое в наше время стало довольно большим".

Добиться успеха в любом деле, по мнению Галины Ладисовой, сможет женщина, которая обладает такими чертами, как ответственность, энергичность, социальная активность, принципиальность и сильное творческое начало. При этом отличной мотивацией для представительниц прекрасного пола является счастливая семья. "Я горжусь своими родными, разделяю с ними увлечения и взгляды на жизнь. Мой супруг - искусствовед и художник - тоже работает в музее. Сын и его жена также в какой-то степени связаны с искусством. Они работают в сфере дизайна. Семья и работа - две главные составляющие в жизни. Когда они дополняют друг друга - это счастье и гармония", - заключила лауреат конкурса "Женщина года - 2019".-0-