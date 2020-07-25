Современную женщину обогащают духовность и культура - директор музея

Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 25 июля 2020
Минск Переменная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:39 ИНТЕРВЬЮ: Умение руководить не зависит от пола - Елена Павлечко Регионы
18:57 Брестское "Динамо" уступило "Ислочи" в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
18:15 Канадский хоккеист Роб Клинкхаммер вернулся в минское "Динамо" Спорт
18:14 Раиса Шкрадюк: приятно, когда руководство ценит твой вклад в общее дело Общество
17:52 Украина изменила критерии определения стран со значительным распространением COVID-19 В мире
17:41 Современную женщину обогащают духовность и культура - директор музея Культура
17:29 Развитие фермерства должно дополнять деятельность крупных аграрных объединений - Шерстнев Регионы
17:22 ФОТОФАКТ: День пожарной службы отпраздновали в Минске Регионы
17:17 Алла Богатенко: нужно уметь доводить все дела до конца Регионы
17:06 Храм Саграда Фамилия после четырехмесячного перерыва открылся для всех желающих В мире
17:03 В Португалии создали маску, нейтрализующую коронавирус В мире
16:57 Благоустройство городов районного подчинения должно быть в поле зрения местных властей - Шерстнев Регионы
16:42 Умер олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий Спорт
16:38 Щеткина: белорусские женщины благодарны государству за мудрую семейную политику Общество
16:16 В белорусские агроусадьбы туристы едут за душевным теплом - Наталья Прокопук Регионы
16:03 Петришенко: очередь многодетных семей на жилье будет ликвидирована в течение года-двух Общество
15:48 Госстандарт начал разработку концепции закона об аккредитации Экономика
15:26 Наталья Бондаренко: белорусы умеют побеждать, я горжусь, что могу это доказывать Общество
15:23 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз Общество
15:12 Звания "Женщина года - 2019" удостоены 38 белорусок Общество
15:00 В Беларуси в условиях пандемии принимались продуманные решения - Любецкая Общество
14:56 БПХО получит кредит под гарантию правительства для полной загрузки мощностей Регионы
14:40 Минсельхозпрод ожидает собрать в этом году 8 млн т зерна Экономика
14:31 Класс робототехники откроется для школьников в Гомельском госуниверситете Регионы
14:31 ФОТОФАКТ: В Гродно отметили День пожарной службы Регионы
14:30 Не потерять ни зернышка - передовиков жатвы чествовали в Добрушском и Брагинском районах Регионы
14:14 Мингорисполком обещает максимально сохранять зеленые насаждения при застройке столицы Регионы
14:03 Китай вывел на орбиту три новых спутника Технологии
13:53 В Беларуси выздоровели и выписаны 60 092 пациента с COVID-19 Общество
13:34 Ректор БГПУ: все больше парней выбирают педагогические специальности Общество
Все новости
Все новости
Культура
25 июля 2020, 17:41

Современную женщину обогащают духовность и культура - директор музея

Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич награждает директора Музея истории города Минска Галину Ладисову в номинации "Духовность и культура"
Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич награждает директора Музея истории города Минска Галину Ладисову в номинации "Духовность и культура"

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культура и духовность обогащают современную женщину, а творческие встречи, изучение искусства и литературы позволяют ей расти профессионально и добиваться успехов во всех сферах жизни. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала директор Музея истории города Минска Галина Ладисова, которая стала одной из победительниц конкурса "Женщина года - 2019" в номинации "Духовность и культура".

"Очень люблю свою работу, для меня она в радость, ведь это часть моей жизни, - поделилась Галина Ладисова. - Считаю, что музей - это то самое место, где духовность и культура соединены в наивысшей степени. Именно это обогащает современную женщину. Хотелось бы, чтобы она имела как можно больше возможностей и желание посещать музеи, творческие встречи, интересоваться литературой и искусством. Это помогает состояться женщине и в профессии, и в жизни в целом".

Свою профессиональную деятельность в сфере культуры директор музея начала в 1985 году. Она получила два образования: первое - педагогическое, второе - культурологическое. Любовь к экскурсиям, путешествиям, знакомству с артефактами пришла к ней еще во время учебы. На выбор профессии в том числе оказала влияние и малая родина - Полоцк, который считается колыбелью белорусской культуры. В ее профессиональной биографии Галины Ладисовой - опыт работы в Софийском соборе, участие в создании Музея белорусского книгопечатания.

"В большей степени по работе мне приходится контактировать с женщинами, ведь в основном музейные коллективы - это женские коллективы. Среди творческих людей немало представительниц прекрасного пола. Несомненно, моя награда - это общая заслуга всех моих коллег, - утверждает руководитель музея. - Считаю, что мне с ними повезло. В 2010 году, когда наш музей открылся, нас было немного - буквально пять человек. Это были молодые коллеги, которые только закончили университет. Общими усилиями мы выстраивали музейное пространство, которое в наше время стало довольно большим".

Добиться успеха в любом деле, по мнению Галины Ладисовой, сможет женщина, которая обладает такими чертами, как ответственность, энергичность, социальная активность, принципиальность и сильное творческое начало. При этом отличной мотивацией для представительниц прекрасного пола является счастливая семья. "Я горжусь своими родными, разделяю с ними увлечения и взгляды на жизнь. Мой супруг - искусствовед и художник - тоже работает в музее. Сын и его жена также в какой-то степени связаны с искусством. Они работают в сфере дизайна. Семья и работа - две главные составляющие в жизни. Когда они дополняют друг друга - это счастье и гармония", - заключила лауреат конкурса "Женщина года - 2019".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
женщины конкурс Минск мнения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото Театра эстрады Театр эстрады представил труженикам села Минского района шоу-программу "Estrada.by"
Фото театра Гомельский молодежный театр завершит сезон премьерой "Дядя Ваня"
Ансамбль "Земляне" Онлайн-трансляции мероприятий "Славянского базара" набрали 7,5 млн просмотров
Ростислав Кример. Фото из архива Оркестр Ростислава Кримера номинирован на престижную европейскую премию Opus Klassik
Фото из архива Екатерина Олейник о пути в мир большого балета, насыщенной творческой жизни и вдохновении
Екатерина Дулова. Фото из архива В Беларуси целенаправленно ищут и продвигают таланты, бережно хранят культурное наследие - Дулова
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций
В Беларуси выздоровели и выписаны 60 092 пациента с COVID-19
Звания "Женщина года - 2019" удостоены 38 белорусок
Вузы начинают прием документов от абитуриентов
Топ-новости
Петришенко: очередь многодетных семей на жилье будет ликвидирована в течение года-двух
Первый блок БелАЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 года
Первый миллион тонн зерна собран в Беларуси
Благоустройство городов районного подчинения должно быть в поле зрения местных властей - Шерстнев
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз
МВД разоблачило очередные фейки в интернете
В Минске наградили женщин-медиков, борющихся с коронавирусом
Театрализованное шествие и различные вкусности - в Глубоком проходит праздник вишни
Не потерять ни зернышка - передовиков жатвы чествовали в Добрушском и Брагинском районах
Мингорисполком обещает максимально сохранять зеленые насаждения при застройке столицы
ФОТОФАКТ: В Гродно отметили День пожарной службы
Карпенко: треть выпускников педклассов пользуются правом поступления по результатам собеседования
Совмин определил территории, к санитарному содержанию которых могут привлекать бизнес и граждан
МАРТ прогнозирует рост розничного товарооборота в 2020 году на 2%
Эйсмонт: часть СМИ в Беларуси откровенно стала на антигосударственные рельсы
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.