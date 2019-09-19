Современный художественный театр отметит 15-летний юбилей

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современный художественный театр устроит 25 сентября юбилейный вечер "15 лет без права на бюджет", сообщил журналистам художественный руководитель, режиссер СХТ Владимир Ушаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Менее чем через неделю нашему Современному художественному театру исполнится 15 лет. Когда-то мы начинали с проекта "Виртуозы сцены", где делалась ставка на популярных артистов, звезд белорусского кино. Но ровно 15 лет назад решили поменять концепцию и, создавая свой частный театр, поставили на молодых, но достаточно талантливых актеров, - рассказал Владимир Ушаков. - Мы захотели разговаривать на актуальные темы с высоко художественной литературной основой. И благодаря этому много лет уже проработали и можем позволять себе четыре новые постановки в год, поднимать темы, которые нас волнуют: о человеческих отношениях, обществе, нашей стране".

По словам худрука, за 15 лет коллектив поставил более 35 спектаклей. "В театре были разные периоды, - заметил он. - Сейчас у нас хорошая творческая атмосфера и дружный сплоченный коллектив, который может уверенно работать в течение сезона".

"У Владимира Ушакова получилось создать театр, который можно считать явлением в нашей стране, - высказал мнение актер театра Виталий Новиков. - Для меня СХТ - это возможность самовыражаться, возможность делать то, к чему меня привела жизнь. За 15 лет театр обрел свою публику, преданных поклонников. СХТ уже сегодня вписал свою строчку в театральную историю и жизнь страны, что дорогого стоит".

Телерадиожурналист Татьяна Мартынова, которая будет одной из ведущих юбилейного вечера, рассказала, что театр готовит "совершенно потрясающую программу". "Интерес аудитории к этому театру с каждым годом только растет, потому и их эксперименты становятся более яркими, а все спектакли проходят при полном аншлаге", - сказала она. По словам журналистки, в этот раз за один вечер публика сможет посмотреть большинство последних спектаклей, естественно, отрывками, с участием не только профессиональных актеров. На сцену выйдут такие известные личности, как Егор Хрусталев, Владимир Максимков, Лариса Грибалева, Инна Радаева, Ваня Вабищевич, Люция Лущик. Не обойдется юбилей без призов и подарков.

Новый театральный сезон в Современном художественном театре будет вновь удивлять зрителей интерактивными постановками, диджитал-спектаклями и нестандартными художественными решениями.-0-