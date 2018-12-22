Создан оргкомитет для подготовки Дня белорусской письменности в 2019 году

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный организационный комитет по подготовке и проведению XXVІ Дня белорусской письменности в Слониме Гродненской области создан постановлением правительства от 20 декабря 2018 года №922, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Определено, что праздник пройдет 1 сентября. Руководителем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. В составе оргкомитета также представители Министерства культуры, Министерства информации, Гродненского облисполкома, МВД, Минсвязи, Минобразования, Министерства финансов, Палаты представителей, Минжилкомхоза.
День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Он проводится для пропаганды лучших традиций национальной культуры, печатного слова, духовности белорусского народа. Проходит в исторических и культурных центрах, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны.-0-
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