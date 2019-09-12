Созданные Моисеем Наппельбаумом фотопортреты знаменитостей ХХ века представлены в Минске

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Моисей Наппельбаум. Портрет эпохи", приуроченная к 150-летию со дня рождения выдающегося фотомастера, открылась в Национальном историческом музее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представлены более 100 портретов, созданных основоположником художественного и психологического фотопортрета Моисеем Наппельбаумом. В Беларуси впервые показаны его оригинальные снимки, самые знаменитые портреты знаковых деятелей культуры, науки и политики прошлого века: Анны Ахматовой, Александра Блока, Сергея Есенина, Всеволода Мейерхольда, Максима Горького, Алексея Толстого, Дмитрия Шостаковича, Бориса Пастернака, Владимира Ленина, Семена Буденного, Анатолия Луначарского, Галины Улановой, Льва Ландау, Отто Шмидта и многих других.

Куратор проекта, основатель Центра белорусско-еврейского культурного наследия Майя Кацнельсон подчеркнула, что выставка - знаковое событие для Беларуси. "Мы должны знать творчество такой легендарной личности, как Моисей Наппельбаум. Я надеюсь, что проект будет способствовать этому. Мы постарались не только показать и отдать дань таланту мастера, но и отразить эпоху через портреты выдающихся людей прошлого века", - сказала она.

В экспозиции показаны и личные документы и ранние работы минского периода из фондов Национального исторического музея Беларуси и Национального исторического архива. "Мы с радостью откликнулись на предложение присоединиться к такой выставке. Ведь о творчестве Моисея Наппельбаума известно достаточно много, а вот о его жизни в Минске, его семье, первых шагах в фотографии - совсем мало, - отметил заместитель директора Национального исторического архива Денис Лисейчиков. - Но благодаря работе нашего сотрудника Владимира Денисова, на выставке можно познакомиться с отсканированными самыми интересными документами. Кроме того, мы нашли пять ранних снимков фотомастерской Моисея Наппельбаума, которые показывают, что он был своеобразным Рембрандтом в фотографии, создающим настоящие шедевры. И чудесно, что об этом раннем периоде жизни можно будет узнать немного больше".

Также на выставке представлена личная камера Наппельбаума, на которую фотомастер в 1918 году снял известный портрет Ленина.

По словам директора Национального исторического музея Павла Сапотько, к 150-летнему юбилею фотомастера организован большой экспозиционный тур - Беларусь, Швейцария, Россия. "Его наследие известно, имя тоже знаменитое, однако не каждый знает, что он родом из Минска. Поэтому нам приятно именно в белорусском контексте подать его фотографическое наследие, - рассказал он. - Особенность выставки и в том, что мы представили оригинальные произведения из частных коллекций, Московского института фотографии, Borodulin Соllection и, естественно, коллекции нашего музея. Дальше мы покажем выставку в Цюрихе и Санкт-Петербурге. Для нас важно, чтобы люди знали фотомастера как белоруса. Цикл направлен на популяризацию личности Моисея Наппельбаума, его наследия и творчества и на трансляцию национальных достижений, которыми мы богаты".

Моисей Наппельбаум - одно из самых значимых имен в истории фотографии. Он родился в Минске, здесь открыл свою первую портретную студию. В поисках знаний и опыта странствовал по всему миру: Смоленск, Москва, Одесса, Варшава, затем Нью-Йорк, Питтсбург и другие города США. Его фотоателье в Петрограде было настоящим творческим клубом, в стенах которого собирались Ахматова, Мандельштам, Блок, Гумилев. Сегодня работы фотографа находятся в музеях, входят в учебники по фотографии и истории.

Выставка работ Наппельбаума из крупнейшей в мире коллекции классической советской фотографии Borodulin Collection будет работать по 15 октября.

Организаторами проекта выступают Национальный исторический музей Беларуси и Центр белорусско-еврейского культурного наследия.-0-