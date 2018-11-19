Создававшийся более 10 лет "Вялікі гістарычны атлас Беларусі" презентуют 21 ноября в Нацбиблиотеке

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Вялікі гістарычны атлас Беларусі", создававшийся более 10 лет, презентуют 21 ноября в Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в отделе по связям с общественностью учреждения.
"Более десяти лет понадобилось историкам, картографам и другим специалистам для создания первого в Беларуси наиболее полного и научно выверенного исторического атласа, который представляет собой фундаментальное четырехтомное издание. Тематические разделы книг посвящены военно-политическим событиям, административным преобразованиям, социально-экономическому и культурному развитию, а также духовной жизни общества", - рассказали в библиотеке.
На страницах атласа читатель найдет более 400 уникальных карт, в основе каждой - оригинал-источник. "Четыре тома атласа дополняют генеральные карты, на которых показаны все значимые населенные пункты соответствующего времени с обозначением принадлежности. Географический указатель знакомит читателя с историческими и современными названиями всех населенных пунктов, размещенных на генеральной карте, принадлежностью к поветам и имениям, временем первого упоминания в источниках, вариантами и изменениями названий", - отметили в отделе по связям с общественностью.
Главная идея проекта - дать общественности наглядное представление об истории Беларуси от древности до наших дней. Каждый из томов отражает судьбоносные этапы этногенеза белорусов, их сложного пути к образованию самостоятельного государства.
Основную роль в организации работ по созданию атласа, выполнение картографических работ и его финансирование осуществило РУП "Белкартография" Государственного комитета по имуществу. Несомненная заслуга в подготовке издания принадлежит ученым института НАН Беларуси, Белорусского государственного университета, специалистам Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации, иных государственных органов и организаций.-0-
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