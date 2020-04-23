"Спамаш" проведет 24 апреля онлайн-марафон в поддержку медиков

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсерский центр "Спамаш" проведет 24 апреля онлайн-марафон #БеларусьБезCovid в поддержку Витебской областной клинической больницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор продюсерского центра Анжелина Микульская.

Белорусские музыканты и исполнители вновь соберутся в студии звукозаписи продюсерского центра "Спамаш". Современная студия уже зарекомендовала себя для проведения онлайн-концертов. "Это будет второй онлайн-марафон в поддержку медиков. Первый - в поддержку 3-й Городской клинической больницы им. Е.В. Клумова города Минска - прошел 3 апреля. На этот раз средства будут перечислены на благотворительный счет Витебской областной клинической больницы. Они пойдут на приобретение средств защиты, оборудования и лекарственных препаратов в борьбе с COVID-19", - рассказала Анжелина Микульская.

Старт марафону будет дан в 12.00. Прямой эфир будет доступен на платформе Gigagig.tv, а также на канале продюсерского центра "Спамаш" в YouTube - TheSpamash. "Первый марафон дал очень хороший результат. Собрали приличную сумму, подключилась большая аудитория зрителей. На этот раз онлайн-марафон объединит еще больше артистов, как популярных, так и молодых", - отметила директор продюсерского центра.

Концертный марафон готовы поддержать ансамбль "Песняры", заслуженные артисты Беларуси Александр Солодуха, Искуи Абалян и Алена Ланская, группы "Дядя Ваня", Las Vegas, "Тяни-Толкай", солист Большого театра Беларуси Илья Сильчуков, исполнители Иван Здонюк, Ксения Галецкая, Саша Немо, Ольга Плотникова, Алексей Хлестов, Виталий Воронко, Юрий Селезнев, Анна Шалютина & Yogurt band, Влад Чижиков и группа "Радиоволна", Саша Захарик, победители национального отбора на "Евровидение-2020" дуэт VAL и многие другие. К виртуальному концерту также присоединятся экс-солист Deep Purple Джо Лин Тернер, Фабрицио Челентано (Италия), Руслан Алехно, Дмитрий Губерниев и Доминик Джокер (Россия).

Предполагается, что онлайн-марафон продлится не менее 12 часов. "Масштаб марафона расширился, появилось много желающих принять в нем участие, так что есть все основания полагать, что состоится еще и третий", - добавила Анжелина Микульская.-0-