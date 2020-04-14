Спектакль-концерт Купаловского театра "Вельтмайстар-акардэон" покажут на весь мир

14 апреля на видеосервисе VOKA состоится мировой онлайн-показ спектакля-концерта Национального академического театра имени Янки Купалы "Вельтмайтстар-акардэон". Постановку можно бесплатно увидеть в любой точке Беларуси и за ее пределами в рамках специального проекта к сотому сезону театра.

В мае 2015 года к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Купаловский театр подготовил специальную концертную программу "Другая сусветная" по песням барда Марка Мермана в постановке Николая Пинигина. Зрительский интерес к этому материалу не угас, поэтому спектакль вошел в репертуар, только уже под названием "Вельтмайстар-акардэон" – эта одна из песен, которые звучат со сцены в аранжировке Владимира Курьяна и в живом сопровождении театрального оркестра.

Восемнадцать музыкальных историй, посвященных людям и событиям Второй мировой войны, рассказывают актеры Купаловского театра: Виктория Чавлытко, Марта Голубева, Зоя Белохвостик, Юлия Шпилевская, Игорь Сигов, Валентина Гарцуева, Павел Харланчук-Южаков, Александр Казело, Виктор Манаев, Светлана Аникей, Елена Сидорова, Антонина Дубатовка. Все концертные номера, каждый из которых представляет собой отдельный спектакль, исполняются на языке оригинала – по-русски.

Прямой эфир 14 апреля будет доступен в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран мира даже без авторизации. Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Показ начнется в 19:00.

Таким образом Купаловский расширяет свое присутствие в интернет-пространстве. Легендарная "Паўлінка", собрала около 20 тысяч зрителей из Азербайджана, Армении, Бельгии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Канады, Латвии, Литвы, Португалии, Польши, России, Словакии, США, Турции, Украины, Франции, Японии и других стран. В рамках проектов "Купалаўскіonline" и "Купалаўскі дома" спектакли, творческие вечера и спектакль-капустник Купаловского театра увидели около 57 тысяч зрителей по всему миру.

Информационный партнер показа – Белорусское телеграфное агентство.