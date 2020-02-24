Спектакль "Паўлінка" Купаловского театра в Новополоцке посетили более 600 зрителей

24 февраля, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Спектакль "Паўлінка" Национального академического театра имени Янки Купалы 22 февраля во время показа во Дворце культуры "Нафтан" Новополоцка посетили 610 зрителей, сообщили БЕЛТА в театре.

Старейший спектакль Купаловского театра внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Его премьера в постановке заслуженного деятеля искусств БССР Льва Литвинова состоялась в 1944 году в городе Томске, где театр находился в эвакуации. За время существования спектакля над ним работало несколько поколений лучших артистов страны, а сам он стал школой сценического мастерства. Ежегодно каждый новый театральный сезон в Купаловском открывается именно "Паўлінкай".

Зрители тепло воспринимают постановку благодаря сочетанию ярких народных характеров, интересному сюжету, народным песням и танцам, благозвучному языку классика белорусской литературы и мастерству исполнителей. Следующий гастрольный показ "Паўлінкі" состоится на сцене Могилевского областного драматического театра 22 апреля.

Как добавили в театре, 22 февраля на Главной сцене в Минске состоялся показ спектакля "Школа падаткаплацельшчыкаў". Таким образом, общее число зрителей Купаловского за один день составило 950 человек.-0-