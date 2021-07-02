Спектакль "Паўлінка" Национального академического театра покажут в Могилеве 6 июля

2 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Спектакль Национального академического театра имени Янки Купалы "Паўлінка" покажут на сцене Могилевского областного драматического театра 6 июля. Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома, передает БЕЛТА.
"Это старейшая постановка театра, которая долгие годы пользуется большой любовью зрителей за сочетание ярких народных характеров, интересного сюжета, народных песен и танцев, благозвучного языка классика белорусской литературы Янки Купалы и выдающегося мастерства исполнителей", - отметили в облисполкоме.
В спектакле рассказывается история о том, как девушка выбрала себе жениха вопреки родительской воле. Народный поэт Беларуси Янка Купала украсил ее национальным колоритом и народным юмором.
Премьера знаменитого спектакля в постановке заслуженного деятеля искусств БССР Льва Литвинова прошла в 1944 году в Томске - театр находился здесь в эвакуации. Как отметили специалисты, за время существования спектакля в нем принимали участие несколько поколений лучших артистов страны, постановка стала настоящей школой сценического мастерства.
Спектакль идет на белорусском языке. Начало постановки в 18.30.