Спектакль "Пойти и не вернуться" покажут 21 июня в декорациях Брестской крепости

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы покажет 21 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" драматическую балладу по одноименной повести Василя Быкова "Пойти и не вернуться", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Культурная акция приурочена ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Спектакль поставят в декорациях Армейского клуба, открытого несколько лет назад в бывшем пороховом погребе Кобринского укрепления. Здесь воссоздана обстановка довоенного солдатского клуба, который действительно размещался в фортификационном укреплении до лета 1941 года.

"Площадка очень подходит к атмосфере нашего спектакля. События в нем происходят в начале зимы 1942 года, когда идут самые ответственные бои за Сталинград. Думаю, что обстановка помещения крепости, его аскетизм, даже то, что там довольно прохладно, поможет зрителям проникнуться идеей постановки. Здесь сами стены говорят", - поделилась режиссер-постановщик Валентина Яновец.

Спектакль "Пойти и не вернуться" в Брестском драмтеатре восстановили совсем недавно после четырехлетнего перерыва. Премьера драматической баллады состоялась в октябре 2012 года. Всего было сыграно 30 спектаклей. Постановка восстановлена в прежнем актерском составе: главную роль играет Алексей Щербаков, его партнершей выступает Татьяна Василькова. Их герои, обычные люди, оказываются перед нравственным выбором в один из самых драматичных моментов своей жизни, как, собственно, и происходит в большинстве произведений Быкова.

19 июня писателю исполнилось бы 95 лет. В память о нем в этот день в БАТД также поставят "Пойти и не вернуться". "Для нас это своеобразный экзамен - играть в день рождения народного писателя, серьезнее, чем премьера", - сказала Валентина Яновец.

Спектакль в театре состоится в 19.00, в крепости - в 18.00. В импровизированном зрительном зале Армейского клуба смогут разместиться 56 человек.-0-