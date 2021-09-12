Спектакль "Шлюб з ветрам" с аншлагом прошел на фестивале "Белая вежа"

12 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Спектакль Республиканского театра белорусской драматургии "Шлюб з ветрам" с аншлагом прошел на международном театральном фестивале "Белая вежа", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одну из самых популярных постановок РТБД впервые вывезли на гастроли. Несомненно, она украсила конкурсную программу юбилейного театрального форума в Бресте. После спектакля публика долго не отпускала артистов со сцены, одаривая их цветами и криками "браво".

"Шлюб з ветрам" - это история одной белорусской свадьбы, пронизанная национальными традициями, на фоне которых разыгрывается глубокая психологическая драма. По оригинальному замыслу авторов - режиссера Евгения Корняги и композитора Екатерины Аверковой - жанр спектакля определен как "песня в одном действии". В постановке фактически отсутствуют традиционные диалоги - основным средством выражения являются музыка и песни. Художественное оформление спектакля выполнила неоднократный лауреат Национальной театральной премии Татьяна Нерсисян.

"Что удивительно - обычные белорусские песни, а сколько в них заложено: жизнь, философия. Настоящая скарбница! Я получаю огромное удовольствие, играя в этом спектакле. И артисты его любят, стараются", - поделилась народная артистка Беларуси Татьяна Мархель. Она сыграла мать жениха, которая своей любовью подавляет волю сына и парализует его личность. Главную мужскую роль исполнил Артем Курень, невесту сыграла Анна Семеняка.

XXV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" проходит в Бресте с 9 по 18 сентября. Всего в фестивальной афише заявлено 22 спектакля. Это драматические, пластические, музыкальные постановки, балет, спектакли театра кукол для взрослой и детской аудитории. Сегодня конкурсную программу продолжат три работы. Театр-студия "Театр Пилигримов" из Иркутска на сцене областного Дворца культуры профсоюзов покажет арт-рок мюзикл "NoRa". Ереванский Государственный русский драматический театр им. К.С.Станиславского в большом зале БАТД представит драму "Гардения". А в Брестском театре кукол вечером дают оптимистическую драму по мотивам поэмы Якуба Коласа "Новая земля".-0-