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Культура
07 октября 2021, 07:23

Спектакль "Сотников" Брестского театра кукол покажут на фестивале в Москве

Фото zarya.by
Фото zarya.by

7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский театр кукол получил приглашение на IV Международный Большой детский фестиваль в Москве, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Тамара Павлюкович.

Труппа БТК представит 27 октября на сцене Московского Губернского театра спектакль по одноименной повести Василя Быкова "Сотников". Многогранную, вдумчивую и неординарную постановку одной из самых проникновенных историй о войне осуществил давний друг театра - известный российский режиссер, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Руслан Кудашов. Спектакль отмечен дипломом за лучшую режиссуру на XXIV Международном театральном фестивале "Белая вежа" и номинирован на Национальную театральную премию.

"И сам спектакль - глубоко продуманный, образный, и тема патриотизма, морального выбора человека в сложных жизненных условиях занимают особое место в репертуаре нашего театра. Буквально за несколько дней до поездки в Москву мы представим постановку комиссии по Национальной театральной премии. Показ состоится 25 октября на сцене Национального академического драматического театра имени М.Горького. Для нас это очень почетно и ответственно", - отметила Тамара Павлюкович.

По ее словам, октябрь выдался как никогда насыщенным для театра. Месяц начался с премьеры театрального сезона - спектакля "Осенний марафон" по мотивам известного киносценария Александра Володина в постановке творческого тандема из Санкт-Петербурга Руслана Кудашова и Марины Завьяловой. 3 октября брестские кукольники выступили в Калининграде с постановкой "Как я стал путешественником. Ф.Конюхов". Показ состоялся в Музее Мирового океана, антураж которого как нельзя лучше соответствовал теме спектакля.

А уже 4 октября артисты БТК на IX Международном фестивале театров кукол "Белгородская забава" презентовали одну из самых титулованных своих работ - спектакль "Холстомер" в инсценировке Руслана Кудашова. Постановка вот уже более полутора десятка лет не сходит со сцены театра, отмечена наградами многочисленных фестивалей. Вот и в Белгороде она получила два диплома - за лучшую режиссерскую работу и лучший спектакль для подростков.

Между тем в БТК началась работа над новогодней премьерой. Это будет любимая многими поколениями пушкинская "Сказка о царе Салтане". Над постановкой работают лауреат Национальной театральной премии режиссер Игорь Казаков и художник Белорусского государственного театра кукол Ольга Дворовая.-0-

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