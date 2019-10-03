Спектакль "Сотников" Брестского театра кукол заявлен на Национальную театральную премию

3 октября, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Брестский театр кукол предложит спектакль "Сотников" по одноименной повести Василя Быкова на Национальную театральную премию, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Тамара Павлюкович.

"Будем предлагать спектакль на Национальную театральную премию. Мы уже заявились и готовим все необходимые материалы. В воскресенье отсняли полную версию спектакля. Пока думаем, в какую номинацию подавать. Полагаю, даже уверена, что он не останется без внимания. Тем более что недавно мы отмечали 75-летие освобождения Беларуси, грядет юбилей Победы", - сказала Тамара Павлюкович.

Премьера "Сотникова" состоялась 4 сентября - ею заслуженный коллектив открыл свой очередной сезон в новом здании театра кукол. А уже меньше через месяц спектакль получил первую награду - диплом за лучшую режиссуру XXIV Международного театрального фестиваля "Белая вежа".

Над постановкой работала творческая группа из Санкт-Петербурга. Режиссер спектакля Руслан Кудашов, художник Марина Завьялова и композитор Владимир Бычковский обратились к теме морального выбора человека в сложных жизненных обстоятельствах. В этом и заключается одна из главных нравственных проблем войны, которую раскрывает лауреат высшей национальной театральной премии России "Золотая маска".

"Руслан Кудашов предложил необычное художественное решение. У него артисты играют, а куклы им помогают, причем управляют ими другие актеры. Спектакль глубоко продуманный, образный. Серьезное литературное произведение режиссер сжал до 50 минут сценического времени, выбрав самые интересные и важные моменты. Постановка заставляет зрителя переживать за своих героев, улавливать много больше того, что они говорят", - поделился мнением художественный руководитель Брестского театра кукол Михаил Шавель.

Главный режиссер Большого театра кукол Руслан Кудашов поставил в Бресте не один спектакль, которые сейчас являются визитной карточкой театра кукол. Это и победитель многих фестивалей "Холстомер", и "Луна Сальери", и лауреат IV Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия" спектакль "Фро" по повести Андрея Платонова.

Республиканский конкурс театрального искусства "Национальная театральная премия" проводится с 2010 года раз в два года. Организаторами конкурса выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-