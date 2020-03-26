Спектакль "Сотворение мира" покажут 27 марта в прямом эфире на "Беларусь 3"

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" во Всемирный день театра 27 марта в прямом эфире покажет спектакль Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси "Сотворение мира". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Беларусь 3" делает подарок всем любителям и поклонникам театра. Балет Андрея Петрова в новой авторской редакции Валентина Елизарьева "Сотворение мира", который впервые был представлен публике в декабре прошлого года, зрители увидят завтра в 19.00 в прямой трансляции из Большого театра", - рассказали в пресс-службе.

В сетке вещания "Беларусь 3" произошли изменения: выпуски проектов "Камертон" про актера Павла Харланчука-Южакова и "На вышыні" с участием режиссера Алены Каверзиной выйдут в 18.15 и 18.40 соответственно. В 19.40 в телеантракте спектакля "Сотворение мира" выйдут "Навіны культуры", а в 20.45 - тематический выпуск "Калыханкі", посвященный Дню театра.-0-