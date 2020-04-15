Спектакли Купаловского театра посмотрели онлайн около 65 тыс. зрителей

15 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Спектакли Национального академического театра имени Янки Купалы в марте и апреле посмотрели онлайн около 65 тыс. зрителей, сообщили БЕЛТА в театре.

"Благодаря проектам "Купалаўскі online" и "Купалаўскі дома" на YouTube-канал театра за последнее время подписалось более 1,3 тыс. человек. Общее количество просмотров составило 65 тыс.", - рассказали в учреждении культуры.

Зрители смогли увидеть 9 спектаклей из текущего репертуара и архива театра. Например, 27 марта, в Международный день театра, когда был запущен проект "Купалаўскі online", транслировалась легендарная "Паўлінка". Спектакль посмотрели около 20 тыс. человек с трех континентов. После этого состоялся показ постановок "Школа падаткаплацельшчыкаў", "Вельтмайстар-акардэон", "Ураджай", "Офіс" и "Хам". В онлайн-режиме также прошли творческий вечер заслуженной артистки Беларуси Тамары Мироновой и спектакль-капустник к 95-летию театра.-0-