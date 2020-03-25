Спектакли Купаловского театра с 27 марта по 2 апреля можно посмотреть онлайн

25 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Некоторые спектакли из репертуара Национального академического театра имени Янки Купалы с 27 марта по 2 апреля зрители смогут увидеть онлайн, сообщили БЕЛТА в театре.

"Тыдзень Купалаўскага online" организован впервые. Как отметил генеральный директор Купаловского театра Павел Латушко, цель проекта - создать дополнительные возможности познакомиться с шедевром театрального искусства мирового уровня не только жителям Беларуси, но и представителям белорусской диаспоры за рубежом, соотечественникам, которые по разным причинам находятся за границей, и всем, кто интересуется белорусской культурой.

Старт проекта запланирован на 27 марта - Международный день театра. В этот вечер зрители смогут увидеть визитку Купаловского театра - спектакль "Паўлінка". Прямой эфир будет доступен с любого устройства в сети любого оператора Беларуси и других стран мира без авторизации.

Купаловский театр впервые покажет "Паўлінку" онлайн для всего мира Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене с разных ракурсов.

29 марта будет транслироваться запись спектакля "Школа падаткаплацельшчыкаў" - яркая и ироническая французская комедия по произведению Луи Вернея и Жоржа Берра.

31 марта зрителям станет доступен просмотр записи спектакля "Вельтмайстар-акардэон" - популярного спектакля-концерта по произведениям Марка Мермана в постановке Николая Пинигина с участием оркестра Купаловского театра. Запись спектакля из репертуара Камерной сцены "Ураджай" зрители увидят 2 апреля. Отличительная постановка Дмитрия Тишко создана по произведениям одного из самых известных современных белорусских драматургов Павла Пряжко.

Ссылки на online-трансляцию и просмотр записей спектаклей будут доступны на сайте театра и в социальных сетях.-0-