Спектакли Купаловского театра за день посетили более 940 человек

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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакли Национального академического театра имени Янки Купалы 3 октября посетило рекордное количество зрителей - 943 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.
На главной сцене Купаловского театра и на площадке Центрального дома офицеров 3 октября с аншлагом прошли спектакли "Ревизор" и "Павлинка". К слову, количество мест в зрительном зале Купаловского театра - 338.
"За последние годы это самое массовое посещение спектаклей среди драматических театров Беларуси. Купаловцы благодарны всем зрителям, любителям театрального искусства за заинтересованность, которую они проявляют к творчеству театра в период 100-го театрального сезона", - отметили в театре.-0-