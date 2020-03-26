Спектакли могилевских театров покажут по телевидению и онлайн в интернете

26 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Спектакли могилевских театров покажут в эфире телеканала "Беларусь 4 "Могилев" и в онлайн-режиме в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в дирекции телерадиокомпании "Могилев".

Трансляции театральных постановок будут проходить весь апрель по выходным. Начнутся показы 4 апреля с постановки Могилевского театра кукол "Синяя-синяя" по произведению классика белорусской литературы Владимира Короткевича. Главную роль в моноспектакле исполнит заслуженный артист Беларуси Николай Стешиц. На следующий день, 5 апреля, состоится трансляция спектакля Могилевского драмтеатра "Последняя лента Крэппа" по произведению Сэмюэля Беккета. Это будет бенефис народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского.

В апреле зрители смогут посмотреть спектакли "Крейцерова соната", "Фрекен Жюли", "На дне", "В маленькой усадьбе" и "Скорина". Закончит театральный марафон 26 апреля спектакль "Синяя-синяя".

Онлайн-трансляции в интернете будут проходить в официальной группе телеканала "Беларусь 4 "Могилев" в соцсетях.-0-