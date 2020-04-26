Спектакли РТБД онлайн посмотрели около 18,5 тыс. человек

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский театр белорусской драматургии во время проекта "РТБДом" продолжит показы спектаклей из видеофонда на своем YouTube-канале. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

"Все поклонники нашего театра и любители белорусского театрального искусства имеют возможность из любой точки мира посмотреть на нашем YouTube-канале не только некоторые знаковые спектакли РТБД прошлых лет, но и постановки, которые сейчас идут на сцене", - рассказали в театре.

Спектакль "Беларусь. Дыдактыка" (2017) можно будет увидеть 27 апреля, 29-го - "Пелікан" (2016) и 1 мая - "Фінт-круазэ" (2014).

"За все время наши трансляции посмотрели около 18,5 тыс. человек, а на YouTube-канале появилось 910 новых подписчиков", - добавили в РТБД.-0-