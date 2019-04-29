Специальной гостьей гала-концерта закрытия "Славянского базара" станет София Ротару

29 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Специальной гостьей гала-концерта торжественного закрытия международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году станет София Ротару. Об этом сегодня на брифинге заявил директор фестиваля Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Народная артистка СССР, обладательница специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" София Ротару выступала с сольными концертами на фестивале в 1999, 2003, 2007 и 2009 годах. "Ее приезд для нас - завоевание в творческом плане, потому что тем самым люди такого уровня высказывают свое почтение проекту. Когда вели с Софией Михайловной переговоры, она отмечала, что помнит о фестивале. Мы уверены, что есть зрители, которые захотят ее увидеть и послушать. София Ротару станет украшением того состава артистов, которые будут задействованы в закрытии форума", - уверен Глеб Лапицкий.

По его словам, продажа билетов идет лучше, чем в прошлые годы. В топе у зрителей - "Золотой хит", гала-концерт шансона, проект "Europa plus TV. Hit non stop в Витебске", сольные концерты, церемонии открытия и закрытия.

Касаясь концепций концерта открытия и закрытия фестиваля, Глеб Лапицкий отметил, что они будут разные. На открытии форума прозвучит тема Года малой родины, традиционных семейных ценностей. Закрытие станет молодежным и прорывным. На сцене вместе с именитыми артистами будут и молодые таланты. "Много молодежи к нам заявляется, присылает в соцсети и на электронную почту огромное количество музыкального материала. Мы максимально его отслушиваем и некоторых молодых ребят приглашаем", - сказал директор фестиваля.

На площади Победы в Витебске с 11 по 15 июля планируется бесплатный open air с участием популярных белорусских артистов и коллективов. Для этого будет изменена сцена, возле нее будут различные активности, фуд-корты и т.д.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-