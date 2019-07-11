Специальный безвиз на "Славянский базар" дополнительно привлечет в Витебск более 5 тыс. гостей

11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря специально введенному безвизу для гостей XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" его мероприятия смогут дополнительно посетить более 5 тыс. иностранцев. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на пресс-конференции, посвященной открытию форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко отметил, что этот год для Беларуси наполнен яркими событиями. Недавно завершились II Европейские игры, которые привлекли большой интерес: около 200 тыс. человек посмотрели их на трибунах, в 190 странах шла телетрансляция. Множество гостей было на большом фольклорно-этнографическом республиканском празднике "Александрия собирает друзей". "И наш бренд, главное культурное событие - "Славянский базар в Витебске". Вы сами видели, как готовился город, стараясь обеспечить удобную среду для всех. Мы постарались создать комфортные условия для наших иностранных гостей: с 1 по 20 июля ввели безвизовый режим через все пункты пропуска. Теперь им проще, например, из Литвы и Латвии добираться на автомобильном транспорте. Думаю, это даст дополнительный приток гостей. Свыше 5 тыс. человек дополнительно приедут к нам, чтобы увидеть, как проходят мероприятия "Славянского базара", - сказал он.

Принцип такой же, как было во время II Европейских игр, - билет на любое мероприятие "Славянского базара" открывает для иностранных граждан безвизовые въезд и пребывание на весь период с 1 по 20 июля.

Также Игорь Петришенко привел несколько интересных цифр: около 170 тыс. артистов, продюсеров и прочих деятелей искусства за эти годы посетили мероприятия форума, более 5,5 млн человек могли посмотреть и поучаствовать в мероприятиях. И можно приводить имена ныне очень известных артистов, в творческом взлете которых большую роль сыграла витебская фестивальная площадка. Это Димаш Кудайберген, Таисия Повалий, Петр Елфимов и другие.

"В текущем году открыто 23 площадки, 190 мероприятий запланировано. Мы стараемся каждый год добавлять что-то новое и интересное", - заключил Игорь Петришенко.

Мэр Витебска Виктор Николайкин отметил богатую историю города, который в дни фестиваля гости и журналисты могут открыть для себя с разных сторон, если помимо основных площадок форума заглянут, например, в музей истории Витебского народного художественного училища, дом-музей Шагала, Художественный музей, где собрана богатая коллекция картин Юделя Пэна.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин добавил, что в дни форума можно при возможности открыть для себя и другие уголки региона, например, Полоцк, Оршанский район, Браслав.-0-