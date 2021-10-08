Спецпоказ немого кино "Носферату, симфония ужаса" пройдет в музее-мастерской Заира Азгура 15 октября

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу историка кино Лотте Айснер "Мурнау" презентуют во время специального показа классического немого фильма немецкого режиссера Фридриха Мурнау "Носферату, симфония ужаса" 15 октября в Мемориальном музее-мастерской Заира Азгура. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Кинопоказ посвящен выходу русского перевода книги "Мурнау" киноисторика Лотте Айснер. "Фридрих Мурнау был мастером экспрессионизма в своем деле. Режиссер первого и, по мнению многих, лучшего фильма о вампирах "Носферату, симфония ужаса", работая в самых разных жанрах, создавал авторские работы, несущие печать его гения. Он был единственным обладателем премии "Оскар" с формулировкой "За уникальность и артистизм". "Фауст", "Последний человек", "Табу", "Тартюф" - все эти фильмы не устарели и по сей день", - рассказали организаторы.

Фильм презентуют во время действия проекта "Кинемо". Музыку, написанную белорусским композитором Ольгой Подгайской, исполнит трио в составе Каллиники Медведевой (орган), Виталия Эппова (духовые) и Анастасии Карпенко (скрипка).

Лотте Айснер - историк кино, архивист, куратор и эксперт по немому периоду немецкого кинематографа. Вместе с Анри Ланглуа основала Французскую синематеку. Эта некоммерческая организация обладает одним из крупнейших архивов кинодокументов и объектов, связанных с кино. Ее первая картина "Демонический экран" была посвящена немецкому киноэкспрессионизму. В поздние годы своей жизни эксперт стала ментором нескольких представителей нового немецкого кино, в числе которых были Вернер Херцог, Фолькер Шлендорф и Вим Вендерс.-0-