Спецприз Президента Беларуси на "Лістападзе-2019" вручен Кшиштофу Занусси
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" вручен польскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Кшиштофу Занусси, награду вручил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Кшиштоф Занусси в этом году - почетный гость фестиваля. На днях в кинотеатре "Пионер" в Минске состоялся специальный показ его премьерной картины "Эфир". Церемония награждения состоялась в кинотеатре "Москва".
XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году он показал более 150 фильмов из 50 стран. Впервые на фестивале были представлены картины из Судана и Сенегала. Учредителями форума выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".
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