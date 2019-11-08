Спецприз Президента Беларуси на "Лістападзе-2019" вручен Кшиштофу Занусси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" вручен польскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Кшиштофу Занусси, награду вручил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Кшиштоф Занусси в этом году - почетный гость фестиваля. На днях в кинотеатре "Пионер" в Минске состоялся специальный показ его премьерной картины "Эфир". Церемония награждения состоялась в кинотеатре "Москва".

Приз Президента "За гуманизм и духовность в кино" на "Лістападзе-2019" получил режиссер Хуан Хуан Приза Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино" на XXVI Минском международном кинофестивале "Лістапад-2019" удостоен Хуан Хуан - режиссер и сценарист фильма "Ушу-сирот" (Китай).

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году он показал более 150 фильмов из 50 стран. Впервые на фестивале были представлены картины из Судана и Сенегала. Учредителями форума выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

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