Спиваков: приезжаю в Беларусь, как к себе домой

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный руководитель фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…", Национального филармонического оркестра России, Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", дирижер, президент Московского международного Дома музыки и Международного благотворительного фонда Владимир Спиваков признался журналистам, что приезжает в Беларусь, как к себе домой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Люблю я Беларусь, люблю белорусскую публику. Я сюда приезжаю, как домой, чувствую себя здесь прекрасно. Это давняя история - я здесь много лет выступаю и всегда уезжаю с ощущением встречи с дорогими друзьями. Скучаю и никогда не отказываюсь от концертов в Беларуси. Единственно, есть несколько городов, в которых мне было очень хотелось сыграть - это Витебск, например. Пока не довелось, - сказал Владимир Спиваков. - Замечательно, что есть традиции и этот фестиваль".

Маэстро отметил, что у него по-прежнему сохранилось волнение перед выходом на сцену. "Всегда есть трепет, но я сразу подтягиваюсь. Большой оркестр перед тобой - важно показать, что ты не волнуешься. Важно успокоить всех взглядом", - отметил он.

Традиционно раз в два года Владимир Спиваков приглашает всех стать ближе к классическому искусству. Белорусская публика с нетерпением ждет каждого нового фестиваля, а эмоции от предыдущих концертов не утихают и остаются в памяти на долгое время. С 2010 года дирижер неизменно радует своих поклонников блестящими оркестровыми концертами и выступлениями мировых звезд оперы и балета. VI Международный фестиваль пройдет под знаком юбилея: 75-летия маэстро и 40-летия оркестра "Виртуозы Москвы".

VI Международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" пройдет в Беларуси 3-9 марта. Открытие состоится 3 марта на сцене Большого театра. В оперном гала-концерте примет участие Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и солистка Большого театра России Анна Аглатова. Завершит фестиваль 9 марта на сцене Белорусской государственной филармонии концерт камерного оркестра "Кремерата Балтика", созданного знаменитым Гидоном Кремером. В концерте принимает участие приглашенный солист Люка Дебарг (фортепиано).-0-

VI Международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" пройдет в Беларуси 3-9 марта Открытие состоится 3 марта на сцене Большого театра Беларуси. В оперном гала-концерте примут участие Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и солистка Большого театра России Анна Аглатова.