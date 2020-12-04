Сплав истории и современности: в НХМ открылась выставка живописи Юрия Пискуна

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном художественном музее открылась выставка "Лица родных людей. Живопись Юрия Пискуна", приуроченная к 65-летию художника и 40-летию его творческой деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чем дальше идет время, тем ярче отражается то, как совершенствуется творчество Юрия Пискуна. У него появляются исторические портреты, он вводит современного человека в другую эпоху и совершенно не боится этого. То, что долгое время он занимался созданием костюмов, помогло ему очень естественно сплавить современность и историю. Это и является тем большим вкладом, который Юрий внес в развитие искусства нашей страны", - подчеркнула первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед Наталья Шарангович.

По ее словам, живопись всегда сопровождала жизнь автора. "Юрию Пискуну 65 лет, и это целая эпоха. Основным жанром для него стал портрет, который в отличие пейзажа или натюрморта сложнее в исполнении. Нужно быть мастером высокого полета, чтобы чувствовать человека и уметь его изобразить на полотне. В то же время, технически правильно нарисованный портрет, если в него не вложена душа, если художник не понимает, как передать живость человеческого существования, не имеет смысла. По работам Юрия Пискуна видно, что ему нравятся его герои, он пытается вникнуть в их характеры, окружить предметами той обстановки, в которой они существуют. Это признаки крепкой национальной художественной школы", - отметила она.

"Я очень благодарен и рад, что меня так тепло принял музей, что у меня такие прекрасные коллеги. Эту выставку я посвятил, прежде всего, своим родным: отцу и матери, которых уже нет со мной, жене, детям и внукам. Это все делается для того, чтобы у них осталась обо мне добрая память", - сказал Юрий Пискун.

В экспозиции представлены порядка 30 картин всех этапов творчества художника - от ранних работ конца 1970-х годов, которые созданы во время учебы в Белорусском государственном театрально-художественном институте, до произведений последних лет. В фонде музея находятся пять его картин. Большинство портретов автор выполнял с натуры. На своих полотнах художник проводит связь между теми, кто ему дорог, и родиной. Зрители смогут увидеть жителей его родного села Ратутичи, членов его семьи. Мастер часто изображает своих героев не в современной одежде, а в исторических костюмах. Примерами являются картины "Зося в старинном костюме", "Ольга", "Гости". При этом дизайн этих нарядов разрабатывался автором лично.

"В живописи Юрий Пискун использует как масло, так и акрил. Им отражены разные темы. Ранние полотна документируют жизнь родины Юрия Александровича, есть и картины, которые выполнены в более символическом ключе, в частности обращены к религиозным сюжетам", - рассказал куратор выставки, старший научный сотрудник отдела древнебелорусского искусства Станислав Чаус.

Юрий Пискун прежде всего известен как знаток белорусского народного и исторического костюма. Создал костюмы для таких знаменитых белорусских коллективов, как "Песняры", Государственный академический народный хор Беларуси (ныне Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича), Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки". Творческие устремления живописца, педагога и исследователя древнебелорусского искусства отличаются широтой и разнообразием проявлений в различных сферах искусства и культуры.

Увидеть картины художника можно будет по 4 января 2021 года.-0-