США станут центральным экспонентом книжной выставки в Минске

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. США станут центральным экспонентом XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщил журналистам заместитель министра информации Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Почетным гостем книжной выставки выступит Российская Федерация, центральным экспонентом будут Соединенные Штаты Америки. В силу того, что США в прошлом году не смогли принять участие в качестве почетного гостя по объективным причинам, происходящим в их стране, мы по их просьбе предоставим возможность реализовать задумки, которые у них были приготовлены в 2019 году", - сказал Игорь Бузовский.

Заместитель министра информации высказал уверенность, что эти стенды привлекут внимание посетителей.

Как добавил председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок, организуемых в государствах - участниках СНГ, генеральный директор ПКООО "Макбел" Дмитрий Макаров, стенд России разместится на площади 225 кв.м, национальный стенд Беларуси займет 150 кв.м, США - 100 кв.м.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 5 по 9 февраля на площадях административного здания по проспекту Победителей, 14. На ее полях будет организована широкая деловая и культурная программа - круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представят более 300 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается, что выставку посетят около 60 тыс. жителей и гостей столицы. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга".-0-

Новинки на книжной выставке в Минске представят экспоненты из 30 стран Выставка будет проходить под слоганом "Беларусь - открытая книга", который символизирует то, что сегодня мы пишем историю современности новыми достижениями, новыми победами, новыми творческими успехами.