Стали известны даты "Евровидения-2021"

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полуфиналы песенного конкурса "Евровидение-2021" пройдут в нидерландском Роттердаме 18 и 20 мая 2021 года, финал состоится 22 мая. Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса eurovision.tv.

16 мая стало известно, что конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме. Такое решение было объявлено на специальном шоу "Евровидение: Europe Shine a Light", которое состоялось вместо отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса "Евровидение-2020".

Уточняется, что главное песенное первенство Европы в следующем году проведут в концертном зале Ahoy.

Как сообщалось, в нынешнем году "Евровидение" должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая под слоганом "Откройся" (Open Up), но конкурс был отменен.-0-