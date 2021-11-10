Стали известны имена приглашенных звезд Минского оперного форума

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны имена приглашенных гостей Минского международного Рождественского оперного форума - 2021, который пройдет с 14 по 22 декабря в Большом театре Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Так, в первые дни форума (14 и 15 декабря) запланирована премьера оперы Камиля Сен-Санса "Самсон и Далила". В постановке Оксаны Волковой партию Самсона исполнит солист "Геликон-оперы", приглашенный артист Мариинского, Михайловского и Большого театров России тенор Иван Гынгазов.

В театре отметили, что 17 декабря пройдет "Сольный концерт Екатерины Семенчук". К слову, прима Мариинского театра родилась в Минске. "А еще в этот вечер выступит солист того же театра Магеррам Гусейнов", - добавили в учреждении. Дирижировать будет музыкальный руководитель Азербайджанского театра оперы и балета Эйюб Кулиев. Организаторы добавили, что 18 декабря в опере Шарля Гуно "Фауст" роль Валентина исполнит белорус, всемирно известный баритон Владислав Сулимский из Мариинского театра.

"В заключительный день форума состоится гала-концерт, где примут участие Екатерина Семенчук, Магеррам Гусейнов, Владислав Сулимский, а также солистка московского Большого театра Венера Гимадиева (сопрано) и приглашенный артист Большого театра России Годердзи Джанелидзе (бас). За дирижерским пультом давний друг нашего театра Джанлука Марчиано. Он является художественным руководителем фестивалей "Аль-Бустан" в Бейруте и Suoni dal Golfo в Леричи", - заключили в учреждении.

Организатор оперного форума - Большой театр Беларуси.-0-