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01 июня 2021, 14:16

Стали известны подробности новых проектов на "Славянском базаре"

Глеб Лапицкий
Глеб Лапицкий
Новости темы "Славянский базар в Витебске-2021"
ФОТОФАКТ: Пресс-конференция, посвященная фестивалю искусств "Славянский базар", прошла в Витебске
Юбилейный "Славянский базар" порадует насыщенной программой - дирекция

1 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Летнем амфитеатре сегодня прошла пресс-конференция организаторов предстоящего юбилейного международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор центра культуры "Витебск", директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий рассказал, что заявленные ранее проекты, конкурсы и концерты состоятся. Более 30 участников планируют принять участие во взрослом и детском конкурсах. За актуальной афишей концертов со списком участников можно следить на официальном сайте фестиваля.

Начальник управления культуры Витебского облисполкома Петр Подгурский отметил, что атмосферу фестиваля будут создавать и национальная культура из районов области. "Все регионы будут участвовать в проектах на многих площадках фестиваля. Филармония, областной центр народного творчества, музеи подготовили шикарную программу", - подчеркнул он.

По традиции будет работать ярмарка в Задвинье, "Город мастеров" по ул. Пушкина, Суворова. Работы художников, ремесленников и народных умельцев насытят улицы фестивального города. В областном краеведческом музее во время "Славянского базара" откроются пять выставок. Публике представят филателистические экспонаты из 80 коллекций собирателей разных стран мира. Из России привезут выставку хохломы и шитья. В дни форума музей будет работать дольше обычного.

Директор областного методического центра народного творчества Екатерина Лабуко рассказала, что в городе пройдет конкурс мажореток и барабанщиц. На пл. Свободы организуют конкурс традиционного бытового танца "Танчым разам", который соберет около 500 участников. "С ними хотим провести флешмоб: вместе с танцевальными коллективами в национальных костюмах сделать большой хоровод, а затем пройтись по улицам города. Ведь к нам приедут конкурсанты из разных уголков страны и все в костюмах своего района, которые отличаются цветовым разнообразием", - добавила Екатерина Лабуко, отметив, что массовое шествие участников станет ярким событием и придаст национальный колорит фестивалю. Кроме белорусов, в народных проектах планируют принять участие коллективы из Украины и России.

На площадках Витебска выступят духовые оркестры, пройдет конкурс глиняной игрушки, мастер-классы по ее изготовлению. Также организаторы собираются запустить с "Беларусьфильмом" кинотеатр под открытым небом. Для театральной публики Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа покажет свою программу. Белорусский театр "Лялька" в восьмой раз представит пользующийся популярностью "Кукольный квартал". Творческие коллективы из Беларуси, России и Украины покажут спектакли для детей и взрослой публики. Витебская филармония готовит джазовый проект, а также концерты своих коллективов. В парке "Мазурино" пройдет чемпионат по автозвуку и фестиваль красок Holi Fest. Также организаторы приглашают на День молодежи.

"Славянский базар в Витебске" пройдет с 14 по 19 июля. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 июля, закрытия - 18 июля.-0-

Фото Александра Хитрова

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Витебск конференция Славянский базар фестиваль
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