Станиславу Жуковскому посвящается - выставка работ международных пленэров откроется в Гомеле

22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ международных живописных пленэров, посвященных академику Станиславу Жуковскому, откроется 30 января в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

В экспозиции представят картины, созданные художниками из Беларуси, России, Узбекистана во время пленэров в усадьбе "Журавлиное" в Брестской области, в Выборге, Смоленске, музее-усадьбе "Архангельское".

В Гомельском дворцово-парковом ансамбле пояснили, что проведение пленэров живописи, посвященных "певцу русской усадьбы" Станиславу Жуковскому, стало уже традицией для объединения "Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век (Санкт-Петербург)". Пленэры организуют для поддержки профессионального изобразительного искусства, сплочения мастеров различных областей искусства и литературы из разных стран, популяризации творчества мастера лирического пейзажа Станислава Жуковского.

На открытии в Белой гостиной дворца выступят певица, композитор, автор-исполнитель Ольга Голубцова и пианистка Злата Романчук. Прозвучат и стихи идейного вдохновителя выставки, председателя правления "Товарищества передвижных художественных выставок. XXI век. (Санкт-Петербург)" Валерия Выборжанина. И, конечно же, посетители, благодаря работам художников, смогут попутешествовать по живописным уголкам.

Станислав Жуковский (1873-1944) - выдающийся пейзажист конца XIX - первой трети ХХ века. Родился в деревне Ендриховцы (Гродненская область). Художественное образование получил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где стал учеником и последователем Исаака Левитана. В 1907 году удостоен звания академика Императорской академии художеств. Творчество Станислава Жуковского пронизано темой усадьбы, на его полотнах - парки, постройки усадеб, уголки интерьеров со старинной мебелью, открытые в сад окна. Свои пейзажи он создавал на пленэрах и вообще много писал с натуры.

Выставка работ международных живописных пленэров, посвященных Станиславу Жуковскому, будет работать по 15 марта.-0-