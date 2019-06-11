"Станция Сибирь" появится на музыкальном фестивале "Большая бард-рыбалка"

11 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Большая сборная сибирских бардов приедет впервые на международный музыкальный фестиваль "Большая бард-рыбалка", который пройдет в десятый раз 26-28 июля в поселке Грудичино Быховского района на берегу Чигиринского водохранилища. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА арт-директор бард-рыбалки Ольга Залесская.

Такое решение принято оргкомитетом фестиваля авторской песни "Станция Сибирь", который в последние выходные июня впервые пройдет при поддержке регионального Министерства культуры в Новосибирской области с целью сохранения и развития жанра авторской песни, а также продвижения сибиряков в мировом бардсообществе.

"Помогать самовыражаться сибирякам надо, но еще одной важной составляющей должны стать поездки к нашим собратьям на берега любой дальности, - отметил один из авторов проекта Сергей Алексеев. - Так родилась "Сибирская десятка" - команда авторов, исполнителей, состав которой будет определять бард-актив одного из сибирских регионов. В этом году с целью обмена опытом, налаживания культурных контактов и в рамках достигнутых договоренностей о развитии межрегионального сотрудничества между руководством Могилевской и Новосибирской областей "Сибирская десятка" отправится на "Большую бард-рыбалку".

В состав делегации войдут авторы, исполнители из 7 регионов Новосибирской области: Барнаула, Красноярска, Томска, Горно-Алтайска, Ангарска, Абакана и Новосибирска. Вместе с сибирской сборной бардов приедут и тележурналисты, которые намерены снять фильм о посещении Беларуси. "В программе бард-рыбалки проект сибиряков будет представлен отдельным концертом на главной фестивальной сцене 26 июля. Также они выступят на других концертных площадках и примут участие в тематических мероприятиях музыкального праздника", - рассказала Ольга Залесская.

По ее словам, на творческих площадках фестиваля в нынешнем году выступят музыканты из Беларуси, России, Украины, Польши, Чехии, Литвы, Эстонии и впервые из Испании. В юбилейной программе запланированы сольные концерты и творческие проекты с участием звезд авторской песни, джазовых и эстрадно-инструментальных ансамблей, участников проекта "Песни нашего века" Лидии Чебоксаровой и Евгения Быкова. Одним из хедлайнеров творческого проекта станет популярный российский бард и сатирик, поэт и музыкант Тимур Шаов.

Мероприятие стартовало в 2010 году и стало визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области. За 9 лет форум посетили более 15 тыс. зрителей, музыкантов и артистов из 14 стран: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Польши, Словакии, Германии, Чехии, Израиля, США, Литвы, Латвии, Италии, Болгарии. Среди именитых гостей - Татьяна и Сергей Никитины, Александр Дольский, Юлий Ким, Алексей Иващенко, Юрий Ряшенцев, Борис Бурда.