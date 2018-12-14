Стараюсь любой театр сделать своим любимым - Ольга Перетятько

Обладательница уникального высокого и прозрачного голоса, звезда мировой оперной сцены Ольга Перетятько впервые выступит в Минске на сцене Большого оперного театра Беларуси. Концерт состоится 15 декабря в рамках IX Минского международного рождественского оперного форума. Дирижировать оркестром будет специально приглашенный гость - Джанлука Марчано (Италия). Накануне выступления у корреспондента БЕЛТА появилась уникальная возможность побеседовать с оперной знаменитостью.

- Берлин, Мюнхен, Вена, Мадрид, Брюссель, Нью-Йорк… Это лишь малая часть вашей гастрольной географии. Скажите, вы считаете себя "человеком мира"? Или есть место, которое вы можете назвать своим настоящим домом?

- Человек мира - это очень правильное выражение. К сожалению или к счастью, мы обречены на этот цыганский образ жизни, пока сами не решим остановиться. А дом приходится делать везде, где находишься, везде должно быть комфортно. У меня есть подушка, кофейник и кимоно, плюс еще какие-то детали, которые позволяют чувствовать себя комфортно везде.

- Вы пели в "Арена ди Верона", Большом театре, "Ла Скала" и в других известных театрах. Может, есть сцена, которую вы любите больше всего, считаете своей по праву?

- Это сложный вопрос, я стараюсь любой театр сделать своим любимым, точно так же и с ролями. Я их одинаково люблю, что позволяет сделать рисунок достоверным. Из театров я особенно люблю "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке и Венскую оперу. Но по-своему люблю и Большой в Москве, и Мариинский в Санкт-Петербурге, и другие театры, в которых я выступала.

- Выступая перед многотысячной аудиторией, как, например, рядом с Эйфелевой башней, какие чувства вы ощущаете? С чем они сравнимы?

- Это такой дикий заряд адреналина и ощущение осязаемости энергии. Там даже волноваться уже не получается. Отхожу потом, конечно, пару дней, но ощущения незабываемые!

- Часть своего детства вы провели в маленьком литовском городке Снечкус. Это не так далеко от Беларуси. Не доводилось ли в детстве бывать в Минске?

- К сожалению, только проездом, у мамы были другие маршруты.

- Правда ли, что перед выступлением вы обязательно должны съесть стейк, желательно филе-миньон, прожарка medium, а еще лучше с кровью?

- Да, потому что это белок в чистом виде. Курица подходит меньше. Просто кусок мяса дает мне необходимое количество энергии для того, чтобы выдержать многочасовой спектакль. Ведь это тяжелая работа. Я много испробовала: и пасту, и орехи, но мясо подходит мне больше.

- Вашу внешность журналисты называют модельной. Как удается поддерживать себя в такой прекрасной физической форме, может, есть секрет?

- Спасибо за комплимент! Секрет в балансе. Очень важен отдых и, конечно же, сон. Я занимаюсь йогой и люблю пробежки.

- В одном из интервью вы сказали, что у вас есть ученицы. Не думаете ли в будущем заняться преподаванием на более серьезном уровне?

- Мне нравится преподавать, но сейчас на это пока нет времени, у меня были ученики и, конечно, будут еще, но я строга, хоть и справедлива. Некоторым этого не хватает, а кому-то слишком жестко. Жизнь - боль! Шучу, конечно.

- Что ждет белорусских зрителей во время вашего выступления?

- Тут все просто. Минск меня еще не слышал, поэтому спою и свои любимые, и арии, и новые, и даже одну премьеру.

- Какие у вас творческие планы в 2019 году? Может быть, какие-то особенно необычные выступления?

- До конца сезона будет новая постановка "Лючии" в Вене, там же "Дон Жуан", "Похитители Жемчуга" в Пекине, множество концертов, в Бельгии, первый раз спою в Кремле. Очень надеюсь на отпуск, потому что с сентября опять без остановки - Лондон с "Доном Паскуале", Вена со "Сказками Гофмана", где я пою всех героинь, Мадрид с Паминой. Будет много дебютов и много интересных проектов. Так что пожелайте мне здоровья, и до встречи на концерте!

Александр КАРАБЛИКОВ,

БЕЛТА.-0-

Благодарим концертное агентство Berin Iglesias Art и лично Ольгу Купцову за содействие в подготовке материала.