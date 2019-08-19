19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старинные почтовые открытки представят в Слониме во время Дня белорусской письменности, сообщил журналистам член Союза писателей Беларуси Владимир Лиходедов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках проекта в "Поисках утраченного", которому идет уже 16-й год, было принято решение начать издавать старинные почтовые открытки такими, какими они были в то время. Уже изготовлены первые образцы. Они посвящены Минску, Слониму и Гродно и будут представлены во время Дня белорусской письменности. В каждом наборе шесть открыток. И таких наборов пока выпущено по Минску - десять, по Слониму и Гродно - по пять. В дальнейшем планируем выпускать такие открытки, посвященные всем городам и населенным пунктах Беларуси. Надеемся, что этот проект вызовет повышенный интерес как у белорусов, так и туристов к изучению белорусской истории", - рассказал Владимир Лиходедов.

По его словам, гости и участники Дня белорусской письменности также смогут посетить уже всеми любимый "Друкарскі двор XVІ стагоддзя", представляющий собой воссозданное печатное оборудование. "Каждый желающий может изготовить лист бумаги по старинной технологии и собственноручно отпечатать на нем первую страницу Библии Франциска Скорины. Эта экспозиция пользуется громадным успехом, желающих всегда много, люди выстраиваются в очередь", - отметил член Союза писателей Беларуси.

Кроме того, по инициативе Министерства информации будет представлена экспозиция, посвященная 25-летию белорусской государственности. "Будет 25 книг-альбомов. Последние из них: "Гродна. Падарожжа ў часе" и "Слонім. Падарожжа ў часе". В каждой из них представлено более 600 старинных фотографий и почтовых открыток конца XIX- начала XX веков из моей коллекции. Поэтому, я думаю, это будет событие не только для Слонима и Гродно, но и для всей страны", - добавил Владимир Лиходедов.

День белорусской письменности - национальный белорусский праздник. Отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль (дважды), Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново. XXVI День белорусской письменности в 2019 году принимает Слоним.-0-