Стартовал финал детского "Евровидения-2020"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал финал детского конкурса песни "Евровидение-2020". На этот раз впервые в истории конкурс проходит в дистанционном формате, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном шоу выступят участники из 12 стран: Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Украины и Франции. Они представят сценические номера, записанные специалистами национальных телевещателей с учетом единых рекомендаций и правил Европейского вещательного союза. Выступление представительницы Беларуси Арины Пехтеревой, согласно жеребьевке, будет показано в прямом эфире под номером 5. 12-летняя могилевчанка исполнит песню "Пришельцы". В номере задействованы также дети-актеры, которые помогут передать заданную тему.

Юная исполнительница родилась 14 марта 2008 года в Могилеве. С раннего детства занимается музыкой. В 6 лет начала брать уроки вокала, а в 8 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано. Увлекается рисованием и фотографией. Сочиняет стихи, пробует себя в роли композитора. Дважды стипендиат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

С 2014 года Арина Пехтерева участвует и побеждает во многих республиканских и международных вокальных конкурсах и фестивалях. Принимает участие в благотворительных концертах для детей и пожилых людей. Награждена серебряным медальоном "Всемирной ассоциации фестивалей "WAF". Арина Пехтерева принимала участие в таком престижном телепроекте, как "Голос. Дети". В 2020 году юная певица в третий раз участвовала в национальном отборе на детское "Евровидение".

18-й детский песенный форум проходит в прямом эфире из Варшавы в телестудии со всеми ведущими и необходимой командой, которая соблюдает социальную дистанцию. Во время него будут представлены выступления всех участников, записанные ранее в своих странах. Прямую трансляцию ведут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Баллы от Беларуси в прямом эфире объявит победительница детского конкурса "Славянского базара - 2019" Ксения Галецкая.

Слоган детского "Евровидения-2020" - "Двигай мир!" (Move the world!). На логотипе изображена планета, раскрашенная в разные цвета. Смысл логотипа и слогана в том, что люди ежедневно выполняют свои обязанности и тем самым двигают мир.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания в 2003 году. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.-0-