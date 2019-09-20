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20 сентября 2019, 22:02

Стартовал финал нацотбора детского "Евровидения-2019"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал финал национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Финальное шоу проходит в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. Трансляция гала-концерта ведется на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также на официальном сайте Белтелерадиокомпании. По информации пресс-службы медиахолдинга, шоу обещает стать запоминающимся и ярким. Телезрителей и гостей в студии ожидает много сюрпризов, начиная от качества картинки до интересных графических решений. Ведущими финального шоу стали Хелена Мерааи и Андрей Макаенок.

Соревноваться в вокальном мастерстве во время финала будут исключительно девочки: Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова.

Право первой выйти на сцену выпало Елизавете Мисниковой. Она исполнит композицию "Пепельный", завершит выступление финалистов Мария Ермакова и ее песня "VETRA". Выступление каждого из 10 конкурсантов будут предварять видеовизитки, снятые творческой командой "Беларусь 1". В этом году главная тема визиток связана с официальным слоганом международного форума Share the Joy ("Поделись радостью") и его логотипом - воздушным змеем. Поддерживать финалистов будут фанаты "Евровидения", особую атмосферу во время выступления конкурсантов создадут их группы поддержки.

Выступившие финалистки смогут наблюдать за своими соперницами на большом экране и дожидаться результатов голосования в специальной микст-зоне, оборудованной возле студии "600 метров".

Победителя национального отбора определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он получит специальную награду - стилизованное евровизионное сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман", - и представит страну на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в Гливице. Как ожидается, имя победителя нацотбора озвучат в полночь.

Национальный отбор на детское "Евровидение" является доброй традицией, которой Белтелерадиокомпания следует уже много лет. В 2003 году представителем Беларуси на самом первом международном детском конкурсе песни была названа лауреат конкурса "Сузор'е надзей" 10-летняя Ольга Сацюк из Кобрина, прошедшая несколько туров отбора в телевизионном проекте медиахолдинга. С 2004 по 2019 год за право представлять Беларусь на международном детском "Евровидении" в национальных отборах соревновались более 800 юных артистов и коллективов. Рекордное количество заявок было подано в 2008 году - 84.

Некоторые конкурсанты доходили до финала не один раз. Среди самых стойких "второгодников" - Зинаида Куприянович, Надежда Мисякова, Руслан Асланов, Лидия Заблоцкая, группа Мonkey Tops, Анастасия Жабко, Арина Пехтерева. Трижды за первое место боролись Кирилл Ермаков, Роман Волознев и Диана Громова. Рекордсменкой по числу финалов является Мария Жилина, которая сегодня в четвертый раз попробует свои силы.

На сцену во время гала-концерта выйдут и специальные гости - представители Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение" разных лет - Ольга Сацюк, Александр Миненок, Хелена Мерааи и Даниэль Ястремский.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-

Теги
дети Детское Евровидение Евровидение конкурс музыка
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