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Культура
07 июня 2021, 14:55

Стартовал прием заявок на фестиваль Dance Evolution

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок на фестиваль хореографического искусства Dance Evolution. Об этом БЕЛТА сообщили в концертном отделе Молодежного театра эстрады.

"Мы рады сообщить, что вновь стартовал прием заявок на фестиваль хореографического искусства Dance Evolution, который состоится 30 и 31 октября. Ждем новые таланты и приглашаем принять участие в фестивале", - рассказали организаторы. Всю интересующую информацию можно получить по телефонам: 8 (017) 319-19-49, 8 (017) 358-45-66, 8 (029) 700-35-05, а также на сайте www.estrada.by.

Ранее, в конце мая, в Театре эстрады завершился фестиваль хореографического искусства Dance Evolution. Все артисты получили специальные дипломы, кубки, медали и призы от партнеров проекта, одним из которых выступил Белорусский государственный цирк. "Во время экскурсии в Белгосцирк призеры имели возможность заглянуть в закулисье и увидеть те помещения, которые скрыты от глаз обычных посетителей. Так, участники образцового ансамбля танца "Цягнічок" (руководитель Ольга Шаповалова) узнали историю заведения, увидели вольеры с животными, посетили музей, где собрана уникальная коллекция экспонатов со всей Европы. Среди них - исторические документы, фотографии, афиши, сувениры, подаренные минскому цирку гостями из разных стран, и множество наград. Кроме того, ребята узнали, как устроена арена, понаблюдали за репетициями артистов и попали в святую святых каждого цирка - за кулисы", - отметили в учреждении.

Театр эстрады продолжит радовать любимого зрителя. "Каждый день июня наполнен самыми яркими и интересными программами репертуара, а также интересными событиями. Запланированы посещения детских учреждений в рамках акции "Мастера искусства - детям", проведение фестивалей, выступления на открытых площадках Минска", - добавили в концертном отделе театра.-0-

Фото Театра эстрады

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