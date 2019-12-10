Стартовал прием заявок на республиканский конкурс в области изобразительного искусства

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дан старт республиканскому конкурсу "Национальная премия в области изобразительного искусства" в 2019-2020 годах, сообщили БЕЛТА в Национальном историческом музее.

Конкурс проводится в 10 номинациях: "Живопись", "Графика", "Скульптура", "Дизайн", "Актуальное искусство" (арт-объект, инсталляция), "Художественная фотография", "Монументальное и монументально-декоративное искусство", "Декоративно-прикладное искусство", "Искусствоведение и критика", "Творческий дебют".

К участию допускаются авторы произведений изобразительного искусства в любых видах, жанрах и художественных техниках, а также произведений литературы об изобразительном искусстве, созданных за три года, предшествующих сроку завершения приема заявок. В конкурсе могут участвовать как белорусы, так и иностранные граждане, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Беларуси, имеющие (или получающие) профессиональное образование в изобразительном искусстве, дизайне, искусствоведении или не имеющие такого образования, но являющиеся членами творческих союзов.

Заявки на участие Национальный исторический музей принимает до 15 января 2020 года. На сайте учреждения можно ознакомиться с инструкцией об организации конкурса и другими материалами.

Конкурс проводится в целях возрождения, развития, популяризации и показа лучших традиций и достижений национального изобразительного искусства, привлечения к нему внимания широких слоев общества, повышения профессионального мастерства участников, выявления и поддержки талантливой молодежи, развития творческих способностей. По его итогам состоится художественная выставка и будет издан каталог произведений. Организаторами выступают Министерство культуры, Минский городской и областные исполнительные комитеты, Национальный исторический музей.-0-