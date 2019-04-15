Стартовал второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал второй тур VIII Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі", который проводит Первый национальный канал Белорусского радио. Живое прослушивание участников проходит в Большой студии Дома радио и продлится по 18 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА автор и руководитель проекта Татьяна Якушева.

В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок. Участниками первого тура - прослушивания аудиозаписей и просмотра видеозаписей членами жюри - стали более 400 молодых исполнителей эстрадной и народной песни, музыканты и инструментальные коллективы.

"Во второй тур к прослушиванию в живом исполнении допущены: в номинации "Эстрадный вокал. Ансамбли" - 21 участник, "Эстрадный вокал. Соло": 10-12 лет - 19 человек, 13-16 лет - 30, 17-21 год - 21 исполнитель. В номинации "Наследие. Солисты" выступят 16 человек, "Наследие. Ансамбли" - 8. В номинации "Инструментальная музыка. Ансамбли" ко второму туру допущены 19 коллективов, "Инструментальная музыка. Соло " - 39 инструменталистов в младшей возрастной категории, 35 - в средней, 11 - в старшей", - уточнила Татьяна Якушева.

По ее словам, два дня 15 и 16 апреля жюри слушает конкурсантов в номинациях "Инструментальная музыка. Ансамбли" и "Инструментальная музыка. Соло", 17 апреля - "Наследие. Ансамбли", "Наследие. Соло", "Эстрадный вокал. Ансамбли" и "Эстрадный вокал. Соло". 18 апреля жюри продолжит прослушивание участников конкурса в номинации "Эстрадный вокал. Соло".

Третий тур проекта начнется 22 апреля. Победителей объявят и наградят 2 мая на XXIII Международной специализированной выставке "СМИ в Беларуси".

Подробная информация, новости конкурса, итоги туров размещаются на сайте Первого национального канала Белорусского радио и на официальных страницах канала в социальных сетях. В радиоэфире о ходе конкурса "Маладыя таленты Беларусі" по воскресеньям в 11.20 рассказывает одноименная программа.

В разные годы лауреатами и призерами конкурса "Маладыя таленты Беларусі" становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи. По итогам прошлогоднего конкурса 20 лауреатов удостоены стипендий и премий специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.-0-