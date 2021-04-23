Стартовали очные прослушивания финалистов радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в студии Дома радио в рамках III тура радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" проходят первые очные прослушивания финалистов проекта. Вживую перед коллегией жюри выступают участники сольных номинаций "Академический вокал" и "Наследие". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Юбилейный, десятый по счету, проект Первого национального канала Белорусского радио выходит на финишную прямую с рекордным количеством финалистов - их 257 во всех девяти сольных и коллективных номинациях. Сегодня III тур конкурса начался с живых прослушиваний юных исполнителей, которые демонстрируют мастерство академического вокала, а также исполнения фольклорных произведений.

"Мы очень рады, наконец, встретиться и познакомиться поближе с участниками нашего проекта, тем более, что в этом году у нас такой сильный состав финалистов в каждой номинации, - рассказывает автор и руководитель проекта "Маладыя таленты Беларусі" Татьяна Якушева. - Ввиду эпидемиологической обстановки было принято решение организовать (конечно, в соответствии со всеми предписаниями медиков) живые прослушивания только для финалистов сольных номинаций, а музыкальные коллективы, как и в предыдущих турах, прослушать и оценить дистанционно. Сегодня все ребята исполняют произведения исключительно вживую в сопровождении минусовой фонограммы, а капелла и под аккомпанемент рояля".

Организаторы отмечают, что расширение количества номинаций в юбилейный для проекта год позволило открыть новые имена талантливых исполнителей, ведь номинации "Хоровое творчество" и "Инструментальная музыка. Оркестры", вновь появившиеся в конкурсе спустя несколько лет, собрали в финале по 9 и 10 самобытных коллективов соответственно.

На следующей неделе в Доме радио состоятся очные встречи коллегии жюри с участниками сольных номинаций "Эстрадный вокал" и "Инструментальная музыка". Имена победителей конкурса Первый национальный объявит уже в мае - все они получат памятные дипломы и призы от радиоканала.

Следить за ходом радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" можно в эфире Первого национального, на сайте www.radio1.by и в Telegram-канале "Радио_1", а также в информационных выпусках Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.-0-